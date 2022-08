Genshin Impact : Tighnari présenté dans un court trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La version 3.0 de, très attendue par les joueurs et les joueuses, possède désormais sa date de sortie et arrive, donc, à la fin de ce mois d'août . Celle-ci apportera plusieurs nouveautés, dont la région de Sumeru et de nouveaux personnages jouables. Parmi eux, Tighnari, qui revient sur le devant de la scène vidéoludique en ce jour grâce à un court trailer le présentant.En effet, miHoYo/HoYoverse a récemment partagé une. Cette nouvelle communication visuelle nous permet d'en savoir un peu plus quant au background narratif de Tighnari, qui est, pour rappel, un brigadier forestier, travaillant dans la Forêt d'Avidya. Ce dernier maîtrise le nouvel élément, dit Dendro, et dispose d'un arc.Il y a de fortes chances que d'ici à la sortie officielle de la version 3.0, le studio de développement en charge de Genshin Impact dévoile de nouvelles informations et partage de plus amples détails quant aux personnages à venir. Si tel est le cas, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés.Rappelons finalement que Tighnari ne sera, d'ailleurs, pas le seul nouveau personnage jouable introduit via la mise à jour 3.0. En effet, les joueurs et les joueuses pourront également découvrir Collei (4*) et Dori (4*).Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur le titre, comme des Primo-gemmes.