Genshin Impact : Livestream de la version 7.0, date et heure de l'événement

Retrouvez toutes les informations concernant la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.0 de Genshin Impact.

Dans peu de temps, Genshin Impact va s'offrir la version 7.0. Comme à l'accoutumée, cette nouvelle version sera présentée par le biais d'un livestream, aussi dit « programme spécial ». D'ailleurs, le studio de développement HoYoverse a, récemment, indiqué quand ce livestream aura lieu. De ce fait, nous connaissons à présent la date et l'heure de diffusion du livestream/programme spécial présentant la version 7.0 de Genshin Impact.

Date et heure du livestream de la version 7.0 de Genshin Impact

Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu, nous savons désormais que le livestream/programme spécial dévoilant la version 7.0 de Genshin Impact est prévu pour le 31 juillet 2026. Comme toujours, ce programme spécial sera retransmis sur Twitch ainsi que sur YouTube. À ce sujet, sachez que vous pouvez suivre le livestream/programme spécial de la version 7.0 de Genshin Impact dès 14h (heure française), sur Twitch et sur YouTube, le 31 juillet 2026.

Chers voyageurs, c'est l'heure de l'annonce !#GenshinImpact #GenshinSpecialProgram



Le programme spécial de la nouvelle version de Genshin Impact sera diffusé le 31 juillet 2026 à 14 h 00 (UTC+2) sur nos chaînes officielles Twitch et YouTube.



Ce programme spécial sera… pic.twitter.com/OJUaKZk8M3 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) July 29, 2026

Comme vous vous en doutez, cette nouvelle version de Genshin Impact introduira diverses nouveautés. Nous pouvons, ainsi, nous attendre à de nouveaux personnages jouables, via les vœux/bannières, mais aussi à de nouvelles quêtes et de nouveaux événements, entre autres. Évidemment, le programme spécial du 31 juillet 2026 nous révélera tout ce qu'il y a à savoir au sujet de la version 7.0 de Genshin Impact. Nous serons, d'ailleurs, au rendez-vous pour vous partager les dernières actualités.

Comment regarder le livestream de la version 7.0 de Genshin Impact ?

Le livestream/programme spécial de la version 7.0 de Genshin Impact sera, comme dit précédemment, diffusé sur Twitch, mais aussi sur YouTube. De ce fait, si vous désirez suivre cet événement de présentation, il vous suffit de vous rendre sur la chaîne Genshin Impact, depuis lesdites plateformes :

Chaîne Genshin Impact → Twitch

Chaîne Genshin Impact → YouTube

Rendez-vous donc le 31 juillet 2026 pour tout savoir sur la version 7.0 de Genshin Impact. Rappelons, pour conclure, que le titre d'HoYoverse est disponible sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur PC, PS4, PS5, Xbox Series ainsi que sur appareils iOS/Android.