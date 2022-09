Genshin Impact : Cyno présenté via un nouveau trailer

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La version 3.1 dearrive dans seulement quelques jours , au moment où nous écrivons ces lignes. D'ailleurs, HoYoverse partage régulièrement de plus amples informations concernant les nouveautés apportées par cette prochaine mise à jour. À ce sujet, le studio de développement a récemment partagé, l'un des personnages jouables introduits sur le titre via la version 3.1.Cette nouvelle communication visuelle nous permet, ainsi, d'en savoir un peu plus quantde Cyno (5*), le général mahamatra « chargé de superviser les chercheurs de l'Académie ». Par ailleurs, HoYoverse a présenté plus en détail ledit personnage, notamment, via différents posts sur le compte officiel Twitter du jeu : « Liturgie : Rapidité lapine » transformera Cyno en éclaireur sermenté tandis que « Rite : Traversée abyssale » nous permettra d'effectuer un assaut rapide, tout en infligeant des dégâts Électro aux ennemis sur notre chemin.Rappelons que Cyno n'est pas le seul personnage à venir sur Genshin Impact. Grâce à la version 3.1, nous pourrons également découvrir Candace (4*, Hydro) ainsi que Nilou (5*, Hydro). Finalement, cette prochaine mise à jour permettra aux joueurs de parcourir une toute nouvelle zone de la région de Sumeru, soit son désert, et de participer à de nouveaux événements. Sans oublier, de nouvelles quêtes d'Archon, entre autres.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange