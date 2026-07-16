Genshin Impact Version Luna VIII : Date et personnages des bannières de la phase 2

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 16 juillet 2026 à 15h51
La date de sortie des prochaines bannières de la version Luna VIII de Genshin Impact est à présent connue. Retrouvez un récapitulatif des personnages et armes à venir avec la phase/partie 2 de cette version.
Genshin Impact Version Luna VIII : Date et personnages des bannières de la phase 2

Comme à l'accoutumée, au cours de chaque nouvelle version, les bannières changent sur Genshin Impact, qui est développé par le studio HoYoverse. D'ailleurs, la version Luna VIII de Genshin Impact est sur le point de s'offrir de toutes nouvelles bannières (personnages et armes) via les vœux.

Nous savons désormais à quelle date les prochaines bannières de la version Luna VIII (phase 2) se rendront disponibles sur Genshin Impact, mais aussi quels sont les personnages et armes que la communauté pourra essayer d'obtenir à ce moment-là.

Date et personnages des bannières de la version Luna VIII (Phase 2) de Genshin Impact

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Grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du jeu et un article sur le site officiel, nous savons que les prochaines bannières de la version Luna VIII, c'est-à-dire celles de la phase/partie 2, se rendront disponibles le 21 juillet 2026 sur Genshin Impact. Dès lors, à cette date, les joueurs et les joueuses pourront tenter d'obtenir les personnages suivants via les vœux :

  • Personnages de la bannière/vœux « Rêve sous l'ombre lunaire » : 
    • Columbina - 5 ★, Hydro.
    • Jahoda - 4 ★, Anémo.
    • Ororon - 4 ★, Électro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.
  • Personnages de la bannière/vœux « Règne de sérénité » : 
    • Shogun Raiden - 5 ★, Électro.
    • Jahoda - 4 ★, Anémo.
    • Ororon - 4 ★, Électro.
    • Sethos - 4 ★, Électro.

Pour ce qui est des armes, voici la bannière prévue pour la phase 2 de la version Luna VIII de Genshin Impact

  • Armes de la bannière/vœux « Incarnation divine » : 
    • Rappel de la nocturne - 5 ★, Catalyseur.
    • Lumière du faucheur - 5 ★, Arme d'hast.
    • Tourbillon sur les vagues - 4 ★, Catalyseur.
    • Épée rituelle - 4 ★, Épée à une main.
    • Épée-horloge - 4 ★, Épée à deux mains.
    • Lance de Favonius - 4 ★, Arme d'hast.
    • Arc de chasse de Favonius - 4 ★, Arc.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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