Genshin Impact Version 7.0 : Date de sortie et nouveautés

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 31 juillet 2026 à 15h39
HoYoverse a, récemment, présenté la version 7.0, qui arrive très bientôt sur Genshin Impact. Nous connaissons désormais sa date de sortie et son contenu.
Genshin Impact Version 7.0 : Date de sortie et nouveautés

Durant le livestream/programme spécial du 31 juillet 2026, le studio de développement HoYoverse a présenté la version 7.0, intitulée « L'impitoyable hiver éternel », qui arrive prochainement sur Genshin Impact. Comme toujours, au cours de cette présentation, les équipes en charge du titre ont dévoilé des informations au sujet du contenu de cette nouvelle version, soit la 7.0, mais aussi sa date de sortie sur Genshin Impact.

Quand sort la version 7.0 de Genshin Impact ?

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Comme à l'accoutumée, les joueurs et les joueuses de Genshin Impact attendent avec impatience la prochaine mise à jour, qui introduira cette fois-ci la version 7.0. De ce fait, la communauté se demande tout naturellement quand cette mise à jour sera déployée sur le fameux titre d'HoYoverse. Grâce au dernier livestream/programme spécial, nous avons la réponse : la date de sortie de la version 7.0 de Genshin Impact est fixée au 12 août 2026. Celle-ci sera disponible après une longue maintenance des serveurs.

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Aperçu des nouveautés introduites par la version 7.0 de Genshin Impact

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Comme dit précédemment, le contenu de la version 7.0 de Genshin Impact a été révélé lors de cette présentation. Ainsi, et sans plus tarder, voici un récapitulatif des nouveautés apportées par la prochaine mise à jour, et donc la version 7.0, de Genshin Impact :

  • La septième nation de Teyvat, Snezhnaya.
  • Nouvelle quête d'Archons
  • Nouveaux personnages : Odette (5 étoiles, Cryo) et Alyosha (4 étoiles, Électro).
  • Nouvel objet : l'Œil de Graie, qui sera utile de nombreuses façons.
  • Réaction d'Astrodispersion peut être combinée avec les éléments Anémo et Cryo.
  • Nouvelles bannières/vœux : 
    • Phase 1 : Odette, Alyosha et Arlecchino.
    • Phase 2 : Flins et Ineffa.
  • Nouveaux événements à durée limitée.
  • Nouvel événement dans le Paradisia milliastral.

Rendez-vous donc le 12 août 2026 pour découvrir la version 7.0 de Genshin Impact. Pour rappel, le titre, qui est free-to-play, est disponible sur consoles PlayStation, Xbox Series, PC ainsi que sur appareils iOS/Android.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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