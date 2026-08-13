Les créateurs de Genshin Impact en train de créer un jeu inspiré par Monster Hunter ?

Tout en continuant de mettre à jour Genshin Impact et ses autres titres, HoYoverse travaillerait sur un autre projet encore confidentiel, inspiré par la plus célèbre licence de chasse aux monstres géants.

HoYoverse jongle entre les jeux déjà bien installés et les projets en cours de développement. Entre Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Honkai Nexus Anima ou encore Petit Planet, les titres ne manquent pas.

Même si tous ne sont pas encore disponibles, le studio travaille également sur d'autres projets plus secrets comme Varsapura. Cependant, la liste pourrait s'étoffer d'après une nouvelle rumeur.

Des images prises dans un contexte très particulier

Une fuite partagée par le leaker Seele Leaks montre des captures d'écran et des descriptions postées à l'origine sur Telegram. Les images en question auraient été prises dans le cadre d'un test sous NDA et mises en ligne, suggérant que l'un des utilisateurs pourrait avoir de graves problèmes avec HoYoverse si la fuite est vraie. À l'origine partagées sur X par le compte Gacha Zone, les images en question ont été effacées.

Toutefois, il est encore possible de voir l'une des images prises par Seele Leaks. Celle-ci montre simplement un fond noir avec les mots « The Weavers ». Quant à la description de la publication, elle se résume à quelques mots : 「Nodusfall」NDA test 1.

Une aventure présentée comme un « Monster Hunter façon HoYoverse »

Nodusfall serait le nom (provisoire ou définitif) du nouveau projet développé par HoYoverse. Mais après avoir été interrogé sur le sujet, Seele Leake aurait fait des révélations surprenantes sur le titre. Il présente notamment le gameplay de ce nouveau jeu comme un « Monster Hunter façon HoYoverse ». Mais il évoque également un ton visuel nettement plus réaliste et un monde ouvert à explorer.

Tous ces éléments suggèrent que le titre développé sous Unreal Engine 5 et Nodusfall ne désigneraient en réalité qu'un seul et même projet. Mais il faut garder à l'esprit qu'il s'agit de rumeurs et de fuites faites dans le cadre d'un test avec clause de non-divulgation. Ces informations sont donc à prendre avec de très grandes pincettes tant qu'HoYoverse n'a pas officiellement présenté le projet en question.