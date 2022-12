Genshin Impact propose du contenu Prime Gaming

Récompenses Genshin Impact Prime Gaming

60 Primo-gemmes

8 Leçons du héros

5 Ragoût de pommes du Nord.

Comment récupérer le contenu Prime Gaming Genshin Impact ?

Lancez Genshin Impact et entrez dans votre monde.

Une fois en jeu, ouvrez le menu Paimon.

Allez dans les Paramètres.

Sélectionnez, ensuite « Compte » puis « Utiliser le code ».

Rentrez le code dans la section.

Vous recevrez les éléments par message en jeu.

Au mois de décembre, les abonnés d'Amazon Prime peuvent récupérer plusieurs jeux , dont Quake et le titre indépendant A Brothers: A Tale of Two Sons. De plus, à l'occasion des fêtes de fin d'année, Amazon a décidé d'offrir dix titres supplémentaires (Dishonored 2, Metal Slug, et bien d'autres). Mais, ce n'est pas tout. Des bonus poursont également prévus.Les membres de Prime Gaming peuvent, dès à présent, obtenirseront prochainement disponibles, mais nous ne savons pas encore quand. Évidemment, nous vous tiendrons informés dès que de nouveaux détails auront été dévoilés à ce sujet. Au total, ce sont doncqui sont prévus.À propos du premier lot, de Prime Gaming, sachez que celui-ci contient les éléments suivants :Par ailleurs, celles et ceux qui auront récupéré au moins quatre des huit lots prévus pour Genshin Impact obtiendront une récompense supplémentaire : « un neuvième lot exclusif à Prime Gaming, à la fin de la saison ».Pour, vous devez avant toute chose vous rendre sur la page Prime Gaming et vous connecter. Une fois que cela est fait, cliquez sur le lot que vous souhaitez obtenir et, ensuite sur « Récupérer ». Vous obtiendrez alors un code, à entrer en jeu en suivant ces étapes :Pour rappel, Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange