Prime Gaming : 10 jeux offerts pour Noël

10 jeux offerts pour Noël sur Prime Gaming

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Parfois, Amazon se montre très généreux en offrant des jeux pour des occasions spéciales, comme les fêtes de fin d'année.En cette fin d'année 2022, il sera possible d'obtenir quelques très bonnes productions, à l'image de, l'un des meilleurs jeux d'infiltration de ces dernières années, développé par Arkane et édité par Bethesda. Nous ne pouvons que vous le conseiller si vous ne l'avez jamais fait, d'autant plus en étant gratuit.Pour le reste, nous avons le droit. Voici la liste de tous les jeux offerts surCes jeux seront à récupérer, dans la section jeu, sur le site officiel . Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours