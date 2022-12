Prime Gaming : Quake et sept autres jeux pour décembre 2022

Les jeux Prime Gaming pour décembre 2022

Comment récupérer les jeux offerts sur Prime Gaming en décembre 2022 ?

Les abonnés au service d'Amazon peuvent profiter de certains bonus, tous les mois, grâce à la partie. En plus de récupérer des éléments pour de nombreux titres (Apex Legends, VALORANT, LoL, Fall Guys, etc.), plusieurs jeux sont offerts. Très souvent, nous avons affaire à des jeux indépendants, mais très bons. De temps en temps, des productions plus connues, voire des triples A, sont de la partie.Pour le mois de décembre 2022, nous retrouvons Quake ainsi que sept autres titres, dont le jeu indépendant Brothers: A Tale of Two Sons.Ainsi, nous retrouvons, en tête d'affiche,. Sorti en 1996 et développé par id Software, Quake est un jeu de tir à la première personne dans lequel nous devons affronter « des chevaliers corrompus, des ogres difformes et une armée de créatures monstrueuses », et ce dans différents lieux, tels que des châteaux médiévaux ou encore des donjons.Par ailleurs, dans les jeuxde décembre 2022, nous retrouvons Brothers: A Tale of Two Sons, du réalisateur Josef Fares et du studio Starbreeze Studios. Le titre, pouvant se jouer en solo ou en coopération, nous invite à guider simultanément deux frères, partis en quête de « l'Élixir de vie » pour sauver leur père. Pour le reste, voici la liste des jeux de ce mois de décembre à récupérer gratuitement :Pour les récupérer, vous n'avez qu'à vous rendre sur la page dédiée et vous diriger tout en bas, là où les jeux sont disponibles. Vous n'avez ensuite plus qu'à cliquer sur « Récupérer » pour l'ajouter à votre bibliothèque. Attention cependant, vous obtiendrez un code à entrer sur Origin et GOG pour certains jeux.Si l'offre vous intéresse, mais que vous n'êtes pas abonné au programme, sachez qu'il s'agit d'un service gratuit via Amazon Prime, vous permettant donc d'obtenir tous les bonus de ce dernier. Qui plus est, sachez qu' Amazon propose de tester l'abonnement gratuitement pendant une durée de 30 jours