Genshin Impact : La version Nintendo Switch est toujours en développement

Le free-to-play du studio miHoYo, Genshin Impact, ne cesse d'être sur le devant de la scène vidéoludique. Dernièrement, nous avons appris que le titre avait généré 3 milliards de dollars , grâce à sa version mobile, et ce depuis son lancement officiel en 2020. Aujourd'hui, Genshin Impact fait encore parler de lui.En effet, beaucoup de joueurs et de joueuses sévissant sur Nintendo Switch attendent avec impatience de pouvoir se plonger dans l'aventure de miHoYo, sur leur console hybride. La version doit arriver depuis un moment, mais nous ne savons pas encore quand.Récemment, les développeurs de chez miHoyo ont tenu à rassurer leur communauté concernant cette version à venir du soft. Contacté par GoNintendo à ce sujet, le responsable des relations publiques mondiales du studio, Xin Yang, a, récemment, déclaré : « La version Switch est toujours en développement, et nous publierons plus d'informations au fur et à mesure que nous progressons ».Ainsi, vous l'aurez compris,. Pour autant, le studio n'a pas donné plus de précisions à ce sujet. Dès que de plus amples informations seront disponibles quant à la sortie de Genshin Impact sur Nintendo Switch , nous ne manquerons pas de vous tenir informés, bien évidemment.