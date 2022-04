Genshin Impact : La mise à jour 2.7 est reportée

Avis de report de la mise à jour de la version 2.7



Pour des raisons liées à l'avancement du projet, la mise à jour de la version 2.7 sera reportée.

Nous vous communiquerons la date de la mise à jour et des compensations par le biais d'annonces ultérieures. pic.twitter.com/wjnnnZQqBi — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) April 29, 2022

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Depuis son lancement officiel, Genshin Impact profite d'un véritable suivi de la part des développeurs du studio miHoYo. Généralement, une mise à jour, apportant son lot de nouveaux contenus et corrections, arrive toutes les six semaines sur le soft. Et si beaucoup de joueurs et de joueuses attendaient l'arrivée de la version 2.7, il faudra patienter encore un peu.En effet,. Les développeurs expliquent que cela est dû à des « raisons liées à l'avancement du projet ». Pour le moment, ils n'ont pas communiqué de nouvelle date de sortie. La version 2.7 de Genshin Impact arrivera très probablement au cours des prochaines semaines. Dessont prévues pour les joueurs et les joueuses.est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. La version Switch est toujours aussi discrète , alors que rien n'est prévu sur Xbox . Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange