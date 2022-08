Genshin Impact : Jade Noctiluque, où en trouver ?

Trouver de la Jade Noctiluque sur Genshin Impact

Collecter de la Jade Noctiluque



Acheter de la Jade Noctiluque à Liyue

Tout au long de leur aventure sur, les joueurs et les joueuses devront collecter de nombreuses ressources et minerais. Certains de ces items sont absolument nécessaires pour élever les personnages ou bien les armes. D'ailleurs, c'est le cas de. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquons où vous pourrez trouver deet où en acheter, surAfin de collecter de, il est nécessaire d'avoir débloqué la deuxième région de, soit Liyue. En effet, ce n'est que dans cette zone que vous pourrez en trouver. Comme vous le savez probablement déjà, pour débloquer Liyue, il convient donc d'avoir terminé la quête principale de Mondstadt. Cette ressource est, notamment, nécessaire pour élever certains personnages, et ainsi leur faire gagner des niveaux. De notre côté, nous en avons eu besoin pour l'ascension de Yanfei, par exemple.En ce qui concerne la collecte, vous devrez donc vous rendre à Liyue. Dans les mines et dans les grottes, vous pourrez apercevoir une roche de forme ovale et bleue claire (image ci-dessous). En la détruisant, vous récupérez une certaine quantité de. D'après la description en jeu, à retrouver sur l'image ci-dessus, le Village Mongyun est un bon endroit pour en récupérer. Là-bas, vous pourrez effectivement trouver plusieurs petites mines, sculptées dans la roche.Sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux.Contrairement au Cœur de Lapis , il est possible d'acheter deauprès d'un certain PNJ marchand. Encore une fois, celui-ci se situe dans la région de Liyue. Effectivement, en vous rendant au Port de Liyue, vous pourrez rencontrer Shitou, un personnage important pour quelques quêtes. Celui-ci vend plusieurs ressources, dont de l, en échange de 1 000 Moras/pièce, et ce tous les jours. Ainsi, s'il vous manque quelques, n'oubliez pas de rendre visite à Shitou, au besoin.Rappelons queest disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange