Carte interactive Genshin Impact

Meilleure carte interactive de Genshin Impact → à cette adresse

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Trouver un objet, un boss ou un lieu précis est parfois une tâche difficile dans un jeu proposant un monde ouvert. Cela peut notamment être le cas pour celles et ceux jouant à Genshin Impact. Heureusement, il existe des outils permettant d'être aidé lors de son aventure sur le titre free-to-play de miHoYo.Dans ce sens,, si vous avez besoin d'aide. Il en un certain nombre, toutes ayant leurs spécificités, bien que l'ensemble des informations principales se retrouvent sur chacune de ces map interactive.Le monde de Genshin Impact est relativement vaste. Le titre demande parfois aux joueurs et aux joueuses de collecter tel ou tel item ou de se rendre à un endroit en particulier, après avoir récupéré une quête spécifique. Par ailleurs, avec des activités comme l'alchimie et la cuisine, les joueurs doivent régulièrement récupérer des ressources disséminées aux quatre coins du monde de Teyvat, mais aussi des deux autres zones, que sont Enkannomiya et 3 Realms Gateway Offering.Pour aider leur communauté, plusieurs cartes interactives ont vu le jour gratuitement, de manière plus ou moins officielle, comme celle que nous vous conseillons ci-dessous.Grâce à cette carte interactive, tout le monde pourra y trouver son compte. Permettant de sélectionner ou désélectionner certaines catégories, les joueurs et les joueuses trouveront facilement l'objet de leur quête.Notons qu'elle se veut assez complète, car elle marque l'emplacement des coffres, des collectibles, des téléporteurs, des monstres, des produits, des ingrédients ou encore des minerais et des routes de farm. Elle mentionne aussi les quêtes et l'alchimie.Genshin Impact accueillant souvent de nouveaux contenus et éléments à découvrir, il y a fort à parier que la communauté mette régulièrement à jour cettePour rappel,est disponible en free-to-play sur PS5, PS4, PC et smartphones (iOS et Android).