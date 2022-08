Genshin Impact : Cœur de lapis, où en trouver ?

Trouver du Cœur de lapis sur Genshin Impact

Se rendre et explorer Liyue

Sur, les joueurs et les joueuses devront collecter de nombreuses ressources, tout au long de leur aventure. Certaines d'entre elles sont, d'ailleurs, nécessaires pour élever, et ensuite augmenter le niveau, de leur personnage. C'est le cas notamment du. Ainsi, dans ce guide, nous vous expliquons quels sont les prérequis et comment trouver du, surAfin de trouver et collecter, il vous faudra au préalable avoir avancé dans la quête principale de. En effet, il convient d'avoir débloqué la deuxième région, soit Liyue. Contrairement à Mondstadt, Liyue est lié à l'élément Géo et offre davantage de zones montagneuses et rocheuses. Là-bas, vous pourrez également découvrir et explorer le Port, regorgeant de quêtes principales et personnages importants à rencontrer.Néanmoins, ce qui nous intéresse aujourd'hui est la collecte de. Notons tout de suite que vous ne pouvez pas en acheter auprès des PNJ marchands. Cette ressource, contenue dans une roche noire est de couleur orange (image ci-dessous), est notamment nécessaire pour l'ascension de certains personnages. De notre côté, nous avons dû partir en quête de ce minerai pour élever Chongyun, par exemple.Vous trouverez généralement dudans les grottes ou aux abords des montagnes, à Liyue. D'après la description en jeu et à retrouver ci-dessus, la zone conseillée pour récupérer duest le Mont Hulao. Vous pourrez en trouver également, mais en plus petite quantité, dans d'autres zones de Liyue, notamment près du Mont Aozang (image 2 ci-dessous) et à plusieurs endroits dans la Forêt de Jade (image 3 ci-dessous), pour ne citer que deux autres exemples.Sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive, si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux. D'ailleurs, nous vous en recommandions une dans un article dédié Rappelons queest disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange