Genshin Impact : Heure de sortie de la version 2.7 en France

À quelle heure sort la mise à jour 2.7 de Genshin Impact ?

Reportée une fois, la mise à jour 2.7 est très attendue par les joueurs et les joueuses de Genshin Impact. Ce mois de mai signe l'arrivée de la version 2.7 du soft, qui va introduire plusieurs nouveautés, dont de nouveaux personnages, événements, entre autres. À ce sujet, une grande partie des joueurs se demandeCette fois-ci, le déploiement de la mise à jour se fera un mardi, contrairement aux lancements des précédentes versions.. En revanche, comme ce fut le cas les dernières fois,laissant donc les serveurs hors-ligne durant quelques heures. La mise à jour pourra être téléchargée à ce moment. Pour cette version 2.7, la durée de la maintenance des serveurs est estimée à 5 heures, ce qui signifie que les serveurs devraient, normalement, rouvrir aux alentours de 5h, si tout se passe bien.Pour rappel, cette mise à jour apportera son lot de nouveautés, par exemple les personnages 5 et 4 étoiles : Yelan (archère) et Kuki Shinobu (épéiste). Divers événements seront également organisés tout au long de cette version, permettant d'introduire diverses choses. Les joueurs et les joueuses pourront également compter sur une nouvelle quête d'Archon, qui se déroulera dans le Gouffre, et une nouvelle arme, en bannière. Un aperçu de tout cela est disponible dans la vidéo de présentation de cette nouvelle version.Rendez-vous dès ce 31 mai, donc, pour découvrir la version 2.7 de Genshin Impact , qui reste disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. La version Switch est toujours aussi discrète , alors que rien n'est prévu sur Xbox . Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange