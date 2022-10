Genshin Impact : Herbe à sanglots, où et comment en trouver ?

Trouver de l'Herbe à sanglot sur Genshin Impact

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses devront récupérer de nombreuses ressources et beaucoup de matériaux pour élever leurs personnages et les armes de ces derniers. À ce sujet, certains auront besoin d'. Dans ce guide, nous vous expliquonssurContrairement aux Chrysanthèmes à aubes ou encore aux Champignons Anémophiles , trouver de l'est un peu plus difficile sur le titre d'HoYoverse. En effet, pour cela, il convient d'avoir grandement avancé dans l'histoire principale de, et surtout d'avoir débloqué la troisième région Inazuma. La description de la ressource est la suivante : « Même les jours sans vent, cette plante frissonnera au son du tonnerre. La partie qui ressemble à des pétales est en fait une extension de ses feuilles, destinée à protéger cette fleur si fragile ».En ce qui nous concerne, nous avons dû partir à la recherche d'afin d'élever le personnage Kuki Shinobu.De notre côté, et comme conseillé par le jeu, nous avons récupéré de l'en explorant la zone Tatarasuna, dans la région d'Inazuma. Or, en vous y rendant, vous tomberez face à une barrière. Il va vous falloir la désactiver, et ce en réalisant la quête annexe « Les contes de Tatara », pour accéder à la zone où vous trouverez de nombreuxNotez que vous pouvez également récupérer de l', près du Village Higi ou encore dans les Gorges de Musoujin. Néanmoins, ces zones sont difficiles à explorer, car elles sont peuplées de nombreux ennemis et la foudre frappe incessamment. Ce qui pourrait, très vite, mettre à mal vos points de vie.Il existe une autre solution : acheter de l'auprès de la Patronne de l'Épicerie Tsukumono, marchande présente dans la Cité d'Inazuma. Pour cela, utilisez le point de téléportation « Île de Narukami » et dirigez-vous vers le symbole représentant une bourse. Interagissez avec le PNJ pour accéder à sa boutique : la patronne de ladite épicerie vend 1pour 1 000 Moras (5 par jour).Sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux.Finalement, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, mais aussi sur smartphones (iOS et Android). Vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange