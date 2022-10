Genshin Impact : Champignon anémophile, où en trouver ?

Trouver des Champignons anémophiles sur Genshin Impact

Dans la région de Mondstadt

Tout comme le Cœur de Lapis ou encore la Jade Noctiluque,est une ressource très importante sur. Celle-ci fait, par exemple, partie des matériaux requis pour l'élévation de certains personnages. De ce fait, nous vous indiquons, ci-dessous,Contrairement au Cœur de Lapis ou à la Jade Noctiluque , trouver, sur, ne nécessite pas d'avoir considérablement progressé dans la quête principale. En effet, il suffit d'avoir atteint la Cité de Mondstadt pour en trouver quelques-uns. Néanmoins, pour en récupérer, il convient de s'intéresser à des zones bien spécifiques. D'après la description disponible en jeu,est « un champignon qui grandit sous les caresses de la brise. Il prospère comme le vent qui souffle toujours, nourrissant la vie » et peut donc être trouvé « sous les corniches ».De ce fait, rendez-vous à la Cité de Mondstadt. Une fois que vous y êtes, intéressez-vous aux différents bâtiments qui sont tout autour de vous et levez la tête. À certains endroits, et principalement sur les façades extérieures des infrastructures, vous devriez voiraccrochés aux murs et aux poutres en bois. Il ne vous reste plus qu'à grimper pour les atteindre et les récupérer. Vous en trouverez, notamment, sur les moulins de la Cité de Mondstadt.Notez que vous pouvez également récupérerà Deauclaire, par exemple. Situé près du Domaine de l'Aurore, ce petit village est également constitué d'un moulin, situé au centre, et de plusieurs habitations.Vous l'aurez compris, récupérern'est en rien compliqué sur. D'ailleurs, comme dit précédemment, cette ressource peut s'avérer très importante pour le reste de votre aventure. De notre côté, nous avons dû aller en chercher afin d'élever et augmenter le niveau de Barbara.Sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux.Finalement, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, mais aussi sur smartphones (iOS et Android). vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange