Genshin Impact : Chrysanthème à aubes, où et comment en trouver ?

Sur, il est important de récupérer diverses ressources et matériaux. Ces items seront, notamment, nécessaires pour élever ses personnages ou bien pour améliorer des armes. Dans ce sens, les joueurs devront se mettre en quête de, par exemple. Dans ce guide, nous vous expliquons, sur le titre de miHoYo/HoYoverse.Tout comme les Champignons anémophiles , trouvern'est pas très difficile sur. D'ailleurs, vous pourrez en récupérer assez rapidement durant votre aventure. La description de cette ressource est la suivante : « Une plante qui aime le vent. Pour les habitants de Monstadt qui vénèrent le vent et la liberté, les chrysanthèmes à aubes sont les "vents visibles" ». Ainsi, comme vous l'aurez compris, c'est dans la région de Mondstadt que vous pourrez en obtenir.En ce qui nous concerne, nous avons dû partir à la recherche deafin d'élever le personnage Traveler (élément : Anémo).De notre côté, et comme conseillé par le jeu, nous avons récupéré de nombreuxen arpentant l'Antre de Stormterror, et ce à différents emplacements (images ci-dessous). Or, pour s'y rendre, il convient d'avoir avancé dans la quête principale liée à Mondstadt.Si vous n'avez pas encore accès à l'Antre de Stormterror, dirigez-vous plutôt vers la zone Ventlevé. Près de la Statue des Sept, vous pourrez trouver ladite ressource. Remarquons, également, que nous avons réussi à en récupérer dans les alentours du point de téléportation, situé entre le Domaine de l'Aurore et Deauclaire (image ci-dessous).Finalement, notons qu'il est possible d'acheterauprès d'un PNJ. Pour cela, il suffit de se rendre à la Cité de Mondstadt et parler à Flora de la boutique « Langage des Fleurs ». Choisissez la ligne de dialogue « J'aimerai acheter des fleurs » pour avoir accès aux items en vente : dans la liste, vous trouverez en deuxième position, vendu à 1 000 Moras l'unité.Sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux.Finalement, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, mais aussi sur smartphones (iOS et Android). Vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange