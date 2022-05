Genshin Impact : Des compensations hebdomadaires jusqu'à l'arrivée de la mise à jour 2.7

400 Primo-gemme.

1 Résine fragile.

7 Leçons du héros.

16 Minerais de renforcement mystique.

120 000 Mora.

Avis de compensation pour le report de la mise à jour de la version 2.7



Chers voyageurs,

Nous vous enverrons une compensation hebdomadaire à partir du 11/05/2022 jusqu'à la mise à jour de la version 2.7.



Plus d'infos >>> https://t.co/c0vll9922I pic.twitter.com/xAMKovBFYC — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) May 5, 2022

À la fin du mois d'avril de cette année, les développeurs de chez miHoYo ont annoncé le report de la mise à jour 2.7, sur Genshin Impact. Si elle est très attendue par les joueurs et les joueuses, le studio de développement n'a pas donné de nouvelle date de sortie. D'ailleurs, selon plusieurs hypothèses, c ette mise à jour pourrait n'arriver qu'en juin En raison de ce report à une date ultérieure, miHoYo a décidé d'octroyerà sa communauté. Elles seront données à toutes celles et tous ceux qui auront atteint un niveau d'aventure supérieur ou égal à 5, avant le 11 mai. En ce qui concerne, le voici :, jusqu'au déploiement de la version 2.7 de Genshin Impact, et seront disponibles pendant 30 jours dans la messagerie, en jeu. Vous pouvez retrouver plus de détails à ce sujet via le site HoYoLAB Dès que la date de sortie de la mise à jour 2.7 sera annoncée, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel,est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. La version Switch est toujours aussi discrète , alors que rien n'est prévu sur Xbox . Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange