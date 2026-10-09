Forza Horizon 6 sortira finalement début 2027 sur PS5, et annonce un premier DLC

Avec un peu de retard, Forza Horizon 6 s'apprête à débarquer sur PlayStation 5. Date de sortie, éditions spéciales et première extension, voici tout ce qu'il faut savoir sur ce portage très attendu par les amateurs de bitume.

L'attente touche à sa fin pour les possesseurs de la console de Sony. Après des mois de rumeurs et de fuites en tout genre, XBOX et Playground Games ont officiellement confirmé l'arrivée de Forza Horizon 6 sur PlayStation 5. Ce portage marque une étape majeure dans la stratégie d'ouverture de Microsoft, offrant aux joueurs de l'écosystème concurrent l'opportunité de découvrir l'une des licences de course les plus prestigieuses de ces dernières années.

Une sortie repoussée pour la bonne cause

Initialement espéré pour l'année 2026, le titre a finalement subi un léger retard. Les développeurs ont en effet annoncé que le jeu de course en monde ouvert sortira le 26 janvier 2027 sur PS5. Ce report, bien que décevant pour les plus impatients, s'accompagne d'une excellente nouvelle concernant le contenu proposé le jour de la sortie.

Playground Games a profité de cette annonce pour ouvrir les précommandes sur le PlayStation Store, accompagnées d'une nouvelle bande-annonce compilant les éloges de la presse internationale.

Des éditions pour tous les budgets

Comme il est désormais de coutume pour les productions de cette envergure, plusieurs versions du jeu seront proposées à l'achat. L'édition standard sera commercialisée au tarif de 69,99 euros. Les joueurs désirant prolonger l'expérience pourront se tourner vers l'édition Deluxe à 99,99 euros, incluant le jeu de base, le pass automobile et un pack de bienvenue.

Enfin, les véritables passionnés d'automobile opteront pour l'édition Premium affichée à 119,99 euros. Cette dernière regroupe tous les avantages précédents, auxquels s'ajoutent le statut VIP, divers packs de véhicules spécifiques et surtout l'accès aux deux futures extensions majeures. Cerise sur le gâteau, les acquéreurs de cette version ultime bénéficieront de cinq jours d'accès anticipé, leur permettant de faire vrombir les moteurs dès le 21 janvier 2027.

















Une extension mystère dès le premier jour

L'un des arguments majeurs de ce lancement sur PlayStation 5 réside dans la disponibilité immédiate de la première extension. Les joueurs bénéficiant de l'accès anticipé pourront ainsi découvrir ce contenu inédit en même temps que le jeu de base.

Le studio britannique a par ailleurs confirmé sur Steam que cette sortie simultanée s'appliquera également aux autres plateformes. Le mystère reste cependant entier quant à la nature exacte de ce DLC, les développeurs gardant pour l'instant le secret absolu sur les nouveaux environnements ou les véhicules qui seront ajoutés.

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Rendez-vous donc début 2027 pour les joueurs de Forza Horion 6, que ce soit pour découvir la version PS5 ou l'extension, qui nous permettra de nous replonger dans le jeu de course.

Pour conclure, rappelons que Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series, mais également via le Game Pass. N'oubliez pas non plus que nous vous proposons une carte interactive pour mieux appréhender certaines choses, mais aussi comment fonctionnent les voyages rapides. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :