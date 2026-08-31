La sortie de Forza Horizon 6 sur PS5 discrètement repoussée ?

Alors que la gamescom 2026 est officiellement terminée, la version PS5 de Forza Horizon 6 est l'une des grandes absentes de l'événement. Mais cela ne serait pas anodin.

En début d'année, Microsoft avait annoncé le lancement courant 2026 de la version PS5 de Forza Horizon 6. Sans grande surprise, une exclusivité temporaire était prévue pour laisser aux jours Xbox et PC le temps de découvrir le titre. Beaucoup espéraient donc des précisions sur l'arrivée chez la concurrence lors de la gamescom.

Cependant, le titre manquait à l'appel. Même si une exclusivité temporaire de 6 mois à un an reste une pratique courante, ce silence commence à inquiéter les pilotes. Mais Forza Horizon 6 sur PS5 arrivera-t-il cette année, est-il reporté ou tout simplement annulé après le plan de restructuration de juillet ?

Une sortie toujours prévue en 2026 pour la version PS5 de Forza Horizon 6 mais...

À l'heure actuelle, le site officiel du jeu indique que la version PS5 peut toujours être ajoutée à la liste de souhaits. Sur le PlayStation Store, il est indiqué que le titre est annoncé mais que sa date de sortie reste à déterminer. Mais dans la FAQ de Forza Horizon 6, il est précisé qu'il doit sortir cette année sur la console de Sony.

Forza Horizon 6 is also coming to PlayStation 5 consoles later this year.

Pour le moment, ni Microsoft ni Xbox n'a fait d'annonce officielle pour confirmer cette fenêtre ou pour évoquer un potentiel report. Néanmoins, les internautes pensent que le titre va être repoussé au moins au début de l'année 2027. D'ailleurs, Tom Warren de The Verge a déclaré sur X qu'il ne pense pas que le titre sortira sur PS5 cette année.

...un silence qui laisse perplexe

Rappelons que la fin de l'année 2026 est déjà très chargée en termes de sorties et que l'arrivée de Grand Theft Auto VI en novembre chamboule les plans de nombreux éditeurs. Mais la sortie de Fable, prévue pour le 23 février 2027, est un autre facteur déterminant.

Une sortie en décembre ou en janvier reste envisageable, surtout pour les acheteurs privilégiant le format dématérialisé. Ils pourraient profiter du titre pour les fêtes, mais cela reste une hypothèse. Amis pilotes sur PS5, vous devrez donc patienter encore un peu avant de participer à l'édition nippone de l'Horizon Festival.