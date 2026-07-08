Forza Horizon 6 populaire sur les réseaux grâce à un drift musical

Plébiscité par les joueurs depuis ses débuts, Forza Horizon 6 pourrait bien devenir la vedette de votre été grâce à un détournement décalé impliquant un drift et un tube qui vous a fait danser.

Avec une vaste carte à explorer, des épreuves variées et l'un des garages les plus improbables à votre disposition, Forza Horizon 6 s'est imposé comme l'un des jeux vedettes de la première moitié de 2026. Rapidement, les pilotes ont partagé leurs exploits sur les réseaux sociaux, entre pirouettes par-dessus des murets, sauts improbables et courses folles dans la neige.

Certaines des épreuves vont d'ailleurs mettre un talent spécifique en avant : la capacité à drifter pour gagner du temps ou prendre des virages serrés. Avant de vous lancer dans une épreuve de l'Horizon Festival, vous pouvez vous entrainer sur les différentes routes de la carte nippone. Mais avec les bonnes conditions, le drift devient un art dont Internet s'est emparé pour le transformer en contenu loufoque.

Un drift sous la pluie réalisé dans Forza Horizon 6 comme point de départ

Si vous avez joué à Forza Horizon 6, vous savez que les conditions météo peuvent varier et vous retrouver à conduire sous la pluie. Cette météo glissante combinée à une large route dégagée offre les conditions idéales pour un drift de longue durée. Pour cela, la voiture glisse d'un côté puis de l'autre, comme si elle dansait. Un extrait montre notamment le drift d'un pilote de camionnette sur ce qui semble être un tronçon d'autoroute aux abords de Tokyo.

Très vite, des artistes se sont emparés de cette vidéo pour la transformer en meme. Ils ont imaginé les réactions de personnes si celles-ci se trouvaient dans la voiture en question au moment du drift. L'idée a pris de l'ampleur et depuis la fin du mois de juin, les détournements se multiplient sur Instagram, dans la catégorie Shorts de YouTube et sur TikTok.

« California Gurls, we're unforgettable... »

Le format du meme est toujours le suivant. La vidéo en format vertical est divisée en deux parties. Sur le haut de l'écran, le drift sous la pluie est montré afin de se rendre compte des possibilités offertes par le jeu.

Dans la partie basse, trois personnages (tirés de licences différentes ou créés par des artistes) sont visibles. Le premier, au volant, est souvent détendu ou blasé. Le second, à l'arrière, est paniqué face aux mouvements de la voiture. Quant au troisième, sur le siège passager, il danse sur la musique associée : « California Gurls » de Katy Perry.

Alors pour les plus vieux d'entre nous, entendre le morceau sorti en 2010 rappelle de bons souvenirs ou que le temps passe (vraiment trop) vite. Mais son air entrainant colle parfaitement à l'ambiance estivale et ajoute une touche de fun à ce meme improbable.

Cependant prenez garde si vous tombez dessus en vous promenant sur les réseaux car il reste en tête ! Et si vous souhaitez vous aussi relever le défi du drift, rappelons que Forza Horizon 6 est déjà disponible sur PC et sur consoles Xbox Series.