Steam aurait déjà a généré 15 milliards de dollars en 2026

L'année 2026 s'annonce historique pour Valve. La plateforme Steam a déjà généré 15 milliards de dollars de revenus, portée par des succès colossaux comme Forza Horizon 6 et Crimson Desert. Une performance vertigineuse qui souligne toutefois la dépendance du marché aux franchises déjà bien installées.

Selon les dernières données partagées par le cabinet Alinea Analytics, la célèbre boutique de jeux dématérialisés a franchi un cap impressionnant en récoltant 15 milliards de dollars de recettes en l'espace de quelques mois. Cette somme astronomique représente la part conservée par l'entreprise sur les ventes de jeux, de contenus additionnels et de logiciels. Toutefois, l'analyse détaillée de ces chiffres révèle une dynamique de marché particulièrement intéressante concernant les habitudes de consommation des joueurs.

Forza Horizon 6 au sommet des ventes

Parmi la myriade de titres disponibles sur la plateforme, une poignée de nouveautés a réussi à tirer son épingle du jeu. Le jeu de course en monde ouvert Forza Horizon 6 domine largement le classement avec des recettes estimées à plus de 210 millions de dollars. Il est talonné de très près par Crimson Desert, la grande surprise de cette année, qui a généré plus de 203 millions de dollars.

By all counts, 2026 has been a bloody fantastic year for new games on Steam, with plenty more bangers to come.



I've attached an image of this year's highest-grossing NEW Steam games so far (@alineaanalytics estimates).



In total, these six games -- two of which being new IP --… pic.twitter.com/hBsbbEOs8T — Rhys Elliott (@superhys) September 3, 2026

Le podium est complété par Resident Evil Requiem. Le titre horrifique de Capcom prouve que les expériences narratives en solo ont toujours la cote, cumulant près de 200 millions de dollars sur PC. L'éditeur japonais avait d'ailleurs précisé en juillet dernier que son jeu de survie avait dépassé les 8 millions de copies vendues toutes plateformes confondues, incluant la PlayStation 5, les Xbox Series et la Nintendo Switch 2. Slay the Spire 2, Subnautica 2 et Meccha Chameleon viennent clore ce cercle très fermé des six plus grands lancements de 2026 sur Steam.

















Un marché dominé par les franchises historiques

Malgré ces lancements tonitruants, Rhys Elliott, analyste chez Alinea Analytics, apporte une nuance cruciale. Ces six mastodontes ne représentent finalement qu'un milliard de dollars, soit à peine plus de 6 % des revenus totaux de Steam cette année. Plus inquiétant encore pour la diversité de l'industrie, seules deux de ces œuvres sont de nouvelles propriétés intellectuelles, à savoir Crimson Desert et Meccha Chameleon.

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L'expert souligne cette tendance sur ses réseaux sociaux en analysant le top 100 des meilleures ventes de l'année.

Le top 100 des nouveaux jeux de 2026 représente environ 2,4 milliards de dollars, soit 15,9 % des revenus globaux de Steam. Bien que 63 % de ces jeux soient de nouvelles licences, 52,5 % des revenus proviennent de franchises établies.

Le cas de Crimson Desert est d'ailleurs une véritable anomalie statistique. À lui seul, le jeu d'action pèse pour 18 % des revenus générés par les nouvelles licences. Si l'on retire ce titre de l'équation, les nouvelles marques ne pèsent plus que 39 % des recettes du top 100. Le marché s'appuie donc massivement sur des suites très attendues.

Un avenir radieux pour la fin d'année

Il est important de noter que des titres comme Slay the Spire 2 et Subnautica 2 sont actuellement en accès anticipé. Leurs revenus devraient donc continuer de croître au fil des mises à jour et lors de leur sortie définitive. Les jeux en version finale bénéficient également d'un suivi régulier qui maintient l'engagement de la communauté.

La fin de l'année 2026 promet d'être tout aussi lucrative pour Valve. Le calendrier des sorties regorge de blockbusters très attendus. Après les récents lancements de Onimusha: Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker, les joueurs PC se préparent à accueillir des poids lourds tels que Gears of War: E-Day, Call of Duty: Modern Warfare 4 ou encore Phantom Blade Zero. Sans oublier de potentielles surprises indépendantes.