Forza Horizon 6 : Playground Games adresse un message aux futurs joueurs PS5

Absent de la gamescom 2026, Forza Horizon 6 inquiète car aucune nouvelle de la version PS5 n'a été donnée, suggérant un possible report à 2027. Mais le studio a voulu rassurer les futurs pilotes avec un message.

S'il est disponible depuis mai 2026 sur Xbox Series et sur PC, Forza Horizon 6 n'a toujours pas intégré le catalogue de la PS5. Le titre peut pourtant être ajouté dans les listes de souhaits, mais sa date de sortie est à déterminer. Parce qu'il n'était pas présent lors de l'Opening Night Live de la gamescom, beaucoup ont pensé que le titre avait été secrètement repoussé.

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Voyant que la rumeur prenait de l'ampleur, Playground Games (le studio qui a développé le titre) a décidé de prendre la parole. Un billet publié le 7 septembre 2026 sur le site officiel du jeu invite d'ailleurs les futurs pilotes à rester à l'écoute.

Une mise à jour très « British » qui cache une petite surprise

L'article en question présente tout d'abord les nouveautés de la mise à jour British Automotive avec une nouvelle épreuve au Staidum et l'ajout de 3 voitures anglaises : la Bentley Continental GT Speed, la Ginetta G40 Junior de 2019 et la Vauxhall Astra VXR de 2006. Cette mise à jour est aussi l'occasion d'ajouter le mode Drift Attack au titre de manière permanente et de présenter les ajouts du Car Pass.

Mais après la présentation de tous les véhicules ajoutés, une phrase a retenu l'attention de la communauté et plus particulièrement des joueurs PS5.

If you're planning your trip to Discover Japan on PlayStation 5, stay tuned! Forza Horizon 6 will be releasing on PS5 later this year, and you can add the game to your Wishlist on the PlayStation Store to be notified of availability.

La date de sortie de la version PS5 de Forza Horizon 6 dévoilée très bientôt ?

Playground Games réaffirme donc que Forza Horizon 6 sortira bien sur PlayStation 5 avant la fin de l'année 2026. Sachant que le titre avait eu droit à un segment dédié l'année dernière au Tokyo Game Show, il est probable que la date de sortie soit dévoilée lors de l'événement. Cela pourrait représenter une belle opération, car rappelons que ce nouvel opus permet de parcourir les routes du Japon.

Il ne reste plus qu'à attendre l'ouverture du Tokyo Game Show pour en apprendre plus. Pour l'heure, Forza Horizon 6 est disponible sur consoles Xbox Series et sur PC.