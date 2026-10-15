Forza Horizon 6 pourrait être le jeu le plus lucratif de l'année 2026

Une rumeur et des chiffres partagés par le cabinet Alinea Analytics suggèrent que Forza Horizon 6 pourrait être le jeu le plus lucratif de l'année. Mais sa place pourrait rapidement être prise par le jeu le plus attendu de 2026.

L'année 2026 a été marquée par de nombreuses sorties très attendues et quelques concurrents sérieux ne sont pas encore arrivés dans les rayons. À l'approche de la fin de l'année, les analystes tentent de déterminer quel est le titre le plus vendu ou le plus rentable de l'année écoulée.

Des noms comme ceux de Resident Evil Requiem, de Palworld version 1.0 ou de FC 27 viennent immédiatement à l'esprit. Mais d'après le cabinet Alinea Analytics, le grand gagnant de cette compétition serait Forza Horizon 6, du moins pour le moment.

Une très belle performance pour Forza Horizon 6 d'après Alinea Analytics

L'information est à prendre avec des pincettes car aucun chiffre officiel n'a été communiqué par Xbox Game Studios ou par Playground Games. Mais selon les chiffres du cabinet, Forza Horizon 6 se serait écoulé à 8,8 millions d'exemplaires depuis son lancement, générant ainsi 579,2 millions de dollars de revenus.

Rappelons qu'à l'heure actuelle, la simulation de courses au pays du soleil levant n'est disponible que sur PC et sur les consoles Xbox Series. Si sa date de sortie sur PS5 est désormais connue, ce lancement pourrait encore augmenter les chiffres avant la fin de l'exercice fiscal 2026-2027.

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Les chiffres rapportés par le cabinet d'analyses indiquent que 56,7 % des revenus déclarés proviendraient des consoles Xbox et du PC. Plus de 10 millions de personnes y auraient joué via l'abonnement au Xbox Game Pass. Parmi ces utilisateurs, 1,3 million d'entre eux auraient fait l'acquisition de la mise à niveau vers l'édition Premium. Cette seule amélioration aurait généré 82 ​​millions de dollars de revenus.

Détrôné par Grand Theft Auto VI, mais meilleur que Gran Turismo 7 et Forza Horizon 5 ?

Si ces chiffres impressionnent et sont confirmés, il est certain que Forza Horizon 6 sera rapidement détrôné par Grand Theft Auto VI à son lancement. Mais face à un tel concurrent, il est impossible de résister. Néanmoins, cet opus au Japon peut encore écrire l'histoire en devenant l'un des jeux de course les plus lucratifs de ces dernières années.

À l'heure actuelle, Forza Horizon 5 reste le plus lucratif en ayant dépassé le milliard de dollars de recettes sans connaître les mêmes conditions de lancement. Toutefois, les débuts sur PS5 pourraient permettre au 6è jeu de franchir ce cap, notamment avec l'arrivée du premier DLC.

Enfin, avec cette sortie, Forza Horizon 6 peut espérer surpasser Gran Turismo 7 et ses 834 millions de dollars générés depuis sa sortie. Il semble donc que le bruit des moteurs n'a pas fini de résonner sur les routes nippones.