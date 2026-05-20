Nous vous indiquons comment profiter du voyage rapide, et comment fonctionne ce système, sur Forza Horizon 6.

Comme vous le savez probablement déjà, Forza Horizon 6 propose un vaste monde ouvert à explorer à bord de nombreux véhicules. Fort heureusement, les développeurs ont implanté un système de voyage rapide, qui permet de rejoindre un endroit en une poignée de secondes. Néanmoins, il se peut que vous ne sachiez pas comment profiter de cette fonctionnalité plutôt utile.

Ainsi, dans ce qui suit, nous vous expliquons comment utiliser et comment fonctionne le voyage rapide sur Forza Horizon 6.

Comment utiliser et fonctionne le voyage rapide sur Forza Horizon 6 ?

Avant tout, remarquons que le système de voyage rapide de Forza Horizon 6 est disponible dès le début. De ce fait, il n'est pas nécessaire d'effectuer des actions précises pour profiter de cette fonctionnalité, hormis terminer le prologue/l'introduction et donc avoir accès au monde ouvert. Dès que cela est le cas, vous pourrez donc utiliser le système de voyage rapide de Forza Horizon 6 :

Une fois en jeu, ouvrez votre carte.

Déplacez le curseur sur une route ou un endroit déjà visité.

Confirmez votre destination avec la touche X (sur Xbox Series et PC). Vous pourrez très facilement savoir si le voyage rapide vers cette destination est disponible : la route doit être blanche ou orange, et vous devez voir la mention « Voyage instantané » en bas à gauche de votre écran.

Validez le voyage instantané en optant pour « Oui ».

Au bout de quelques secondes, vous aurez rejoint la destination désirée.





Comme vous l'aurez compris, pour voyager rapidement à un endroit sur Forza Horizon 6, vous devez, au préalable, l'avoir visité. Au fur et à mesure que vous explorerez le monde du titre, vous débloquerez de nouvelles routes ou emplacements, que vous pourrez par la suite utiliser comme point de déplacement rapide. Par ailleurs, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Forza Horizon 6 pour dénicher les collectibles ou autres éléments.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Forza Horizon 6 est à retrouver sur Xbox Series et PC.