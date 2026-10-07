Forza Horizon 6 : Playground Games communique enfin, mais le message ne va pas plaire à tous

Depuis son lancement en mai dernier, la communication et le suivi de Forza Horizon 6 laissaient à désirer. Face aux réactions des pilotes, le studio Playground Games a réagi en publiant un message d'excuse.

Forza Horizon 6 a fait forte impression au printemps dernier en permettant aux pilotes d'accéder à un incroyable garage et de mettre leurs compétences à l'épreuve sur les routes du Japon. Playground Games, le studio derrière le titre, avait d'ailleurs annoncé de nombreuses autres nouveautés comme des extensions ainsi que l'arrivée de la franchise sur PlayStation 5.

Mais hors des annonces dévoilant de nouveaux packs de véhicules, la communication autour du titre a été assez limitée ces derniers mois. Le jeu était même absent lors des cérémonies de la gamescom 2026 et du Tokyo Game Show. De plus, des rumeurs concernant le possible report de la version PS5 à 2027 ont continué d'alimenter les craintes de la communauté.

Des excuses, mais pas de calendrier pour les nouveautés de Forza Horizon 6

Les réactions et commentaires des joueurs se sont donc multipliés. Face aux très nombreux retours de la communauté, Playground Games a décidé de répondre. Le 6 octobre 2026, le studio a partagé un court message sur son compte X. S'il ne donne pas de précisions sur le contenu à venir ou la date de sortie de la version PS5, il comprend des excuses pour le manque de communication depuis le lancement de Forza Horizon 6.

Nous lisons tous vos commentaires sur Forza Horizon 6 et nous nous rendons compte que nous n'avons pas autant échangé avec vous que nous aurions pu le faire. Alors que nous continuons à proposer régulièrement du contenu et des correctifs dans le jeu, nous voulons que vous sachiez que nous avons bien pris en compte vos retours concernant nos mises à jour post-lancement et que nous réfléchissons à de futurs changements, aussi bien au niveau du contenu en jeu que de notre manière de communiquer avec vous.

Aucune réponse concrète n'est donc donnée. Les joueurs vont donc encore devoir prendre leur mal en patience et espérer des nouvelles du titre dans les prochaines semaines.

Une situation qui va évoluer

Rappelons que Playground Games a prévu 2 extensions pour Forza Horizon 6. Celles-ci sont même déjà listées sur Steam, même si elles ne possèdent pas encore de date de sortie ou de visuels. Néanmoins, elles sont très importantes car elles vont pousser les joueurs à revenir sur le titre pour découvrir de nouvelles zones à explorer, de nouvelles épreuves ou des véhicules inédits.

Mais le manque d'information continue de nuire au titre, qui voit sa note globale sur Steam baisser de semaine en semaine. Via ce message, Playground Games veut rassurer les joueurs. Toutefois, à cause du récent plan de restructuration d'Xbox, il faudra encore attendre quelques temps pour avoir des nouvelles de l'Horizon Festival nippon.