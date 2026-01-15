Forza Horizon 6 : Sa date de sortie dévoilée par erreur dans le cinquième jeu ?

Attendu pour le premier semestre 2026 d'après certains insiders, Forza Horizon 6 ne possédait pas encore de date de sortie définitive. Mais il semble que le précédent jeu de la franchise ait vendu la mèche.
Forza Horizon 6
est l'une des grandes sorties majeures de 2026 pour Microsoft. La licence figure en effet parmi les grands noms emblématiques de la Xbox, aux côtés de Fable, de Gears of War et de Halo. Présenté pour la première fois en septembre 2025, le titre est resté assez silencieux depuis son officialisation. Mais plusieurs insiders ont déjà partagé quelques détails sur sa potentielle fenêtre de sortie
. La piste la plus sérieuse à ce jour était celle de NateTheHate
qui évoquait un lancement au premier semestre 2026. Le road trip sur les routes japonaises pourrait donc arriver au plus tard au début de l'été, bien qu'il ne s'agisse là que de simples rumeurs. Toutefois, un indice majeur repéré dans Forza Horizon 5 porte à croire que le dernier-né de la franchise sera lancé au printemps, précisément dans le courant du mois de mai
.
Forza Horizon 6 disponible à la mi-mai après un accès anticipé de 4 jours ?
Un utilisateur de Bluesky a eu la surprise de voir une fenêtre de précommande pour Forza Horizon 6
apparaître au cours de sa partie dans le cinquième jeu. Elle s'accompagne du message suivant : « Découvrez les paysages époustouflants du Japon à bord de plus de 550 voitures réelles et devenez une légende de la course automobile dans la plus grande aventure en monde ouvert de Forza Horizon à ce jour
» et d'une offre exclusive.
Tous les joueurs qui précommanderont Forza Horizon 6 recevront en bonus une « Ferrari J50 exclusive ».
Forza Horizon 6 is releasing on May 19th (or May 15th for Premium Edition Early Access) according to a pop-up in Forza Horizon 5 xboxera.com/2026/01/14/f...
— Wario64 (@wario64.bsky.social) 14 janvier 2026 à 15:24
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Mais le détail le plus intéressant est mentionné dans le contenu de l'édition premium du jeu. En effet, les détenteurs de cette version auront droit à un pack de bienvenue, à un abonnement VIP, à deux des futures extensions du jeu, mais également à un accès anticipé de 4 jours accessible à partir du 15 mai
.
Une fenêtre de précommande qui n'a été aperçue qu'une seule fois pour le moment
Ce simple détail sous-entend que Forza Horizon 6 serait donc accessible à l'ensemble des joueurs à compter du 19 mai 2026.
Cependant, l'utilisateur concerné n'a pas réussi à revoir ce message
, ayant simplement eu le temps d'effectuer la capture relayée sur les réseaux sociaux. De plus, plusieurs journalistes ont tenté de voir le message en question, qui était apparu en sortant du garage d'après les déclarations de son auteur, sans succès.
S'agit-il donc d'un simple photomontage ou bien d'une erreur de communication ? Il est encore trop tôt pour le dire. Néanmoins, la date correspondrait aux estimations de NateTheHate et pourrait bien être légitime. Toutefois, il faut maintenant attendre une confirmation officielle de Playground Games ou de Microsoft Studios.
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