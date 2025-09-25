Forza Horizon 6 officialisé, cap sur le Japon en 2026

Xbox a bien évidemment profité du Tokyo Game Show 2025 pour lever le voile sur Forza Horizon 6. Direction le Japon, avec un lancement prévu en 2026 sur Xbox Series, PC et plus tard sur PlayStation 5.

Un lancement prévu en 2026

Un monde ouvert au cœur du Japon

La rumeur enflait depuis plusieurs semaines, elle est désormais confirmée,est bien en développement. C'est auque Xbox a officialisé son prochain grand jeu de course, développé par Playground Games et Turn 10 Studios, après un teasing plus tôt dans la journée.Le titre sortira. Les joueurs PlayStation ne seront pas oubliés puisqu'une version, confirmant ainsi la volonté de Microsoft de toucher un public plus large. Si Forza Horizon 6 sort en fin d'année, il faudra patienter jusqu'en 2027 potentiellement.C'est le Japon qui servira de décor à cette nouvelle aventure. Entre les rues illuminées de Tokyo et les zones rurales et montagneuses du pays,« Des néons et des gratte-ciel de Tokyo, l'un de nos environnements les plus détaillés et les plus riches à ce jour, à la sérénité et à la beauté naturelle des zones rurales et montagneuses du Japon, nous pensons que les joueurs seront époustouflés par le monde ouvert du Japon que nous avons créé » explique notamment Don Arceta, directeur artistique chez Playground Games.Le jeu a été présenté à travers un premier teaser, qui n'en dévoile pas encore beaucoup. Playground Games a précisé que. En attendant, les fans devront se contenter de ces premières images et rester attentifs aux canaux officiels de Forza, pour en savoir plus et avoir du gameplay. Quoi qu'il en soit, la communauté est heureuse de voir le Japon être au centre de ce sixième épisode.