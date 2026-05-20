Forza Horizon 6 : Comment désactiver les dégâts des voitures

Marre de voir vos bolides défigurés après chaque sortie de route ? Découvrez comment désactiver complètement les dégâts visuels et mécaniques dans Forza Horizon 6, ou comment les réparer instantanément en un clin d'œil pour garder une carrosserie étincelante.

Piloter à tombeau ouvert dans Forza Horizon 6 comporte son lot de risques, et un virage mal négocié peut rapidement transformer votre hypercar de rêve en épave roulante. Par défaut, le jeu intègre un système de dégâts cosmétiques : chaque collision froisse la tôle, raye la peinture et fissure les pare-brises. Heureusement, pour les esthètes qui refusent de voir leurs véhicules abîmés, les développeurs ont intégré une option permettant de conserver une carrosserie immaculée en toutes circonstances. Ce guide vous explique comment la paramétrer.

Comment désactiver les dégâts dans Forza Horizon 6 ?

La manipulation pour désactiver l'impact des crashs sur vos véhicules est simple et accessible à tout moment depuis les menus. Voici le chemin à suivre :

Ouvrez le menu principal du jeu et rendez-vous dans les Paramètres .

. Sélectionnez l'onglet Difficulté .

. Faites défiler les options vers le bas jusqu'à trouver la ligne Dégâts et usure des pneus .

. Basculez ce paramètre sur Aucun.

Une fois cette modification enregistrée, vos collisions n'auront plus le moindre impact sur l'esthétique ou le comportement de vos voitures. Sachez également que désactiver les dégâts n'impacte pas votre bonus de Crédits lié à la difficulté. Vous continuerez donc à accumuler de l'argent au même rythme, le confort visuel en plus.

Les différentes options de dégâts : Superficiels ou Réalistes

Si vous préférez un entre-deux ou un défi plus relevé, le jeu propose trois configurations distinctes pour ce paramètre :

Aucun : Les voitures restent neuves, peu importe la violence des chocs.

Les voitures restent neuves, peu importe la violence des chocs. Superficiels (Par défaut) : Les impacts laissent des traces visibles (bosses, rayures) mais ne dégradent pas les performances de la voiture.

Les impacts laissent des traces visibles (bosses, rayures) mais ne dégradent pas les performances de la voiture. Réalistes : Le choix des puristes. En plus des stigmates visuels, les collisions endommagent les composants internes (moteur, direction, suspension) et l'usure des pneus devient réelle, modifiant drastiquement la tenue de route au fil des tours.

















Comment réparer instantanément sa voiture ?

Si vous choisissez de jouer avec les dégâts activés (Superficiels ou Réalistes) mais que vous souhaitez redonner un coup de propre à votre véhicule en mode balade, il existe deux astuces imparables :

L'astuce du Mode Photo : En monde ouvert, activez le Mode Photo. Appuyez ensuite sur la touche LB (ou L1 sur une manette PS5) pour réinitialiser les dégâts cosmétiques. Quittez le mode : votre voiture est comme neuve. Malgré l'intitulé de l'option, cela répare également tous les composants mécaniques si vous jouez en mode Simulation.

En monde ouvert, activez le Mode Photo. Appuyez ensuite sur la touche pour réinitialiser les dégâts cosmétiques. Quittez le mode : votre voiture est comme neuve. Malgré l'intitulé de l'option, cela répare également tous les composants mécaniques si vous jouez en mode Simulation. Le passage au garage : Entrer dans l'une de vos propriétés ou vous rendre directement au garage principal du Festival Horizon remettra instantanément votre compteur de dégâts à zéro.

Attention toutefois, car il est impossible de réparer votre voiture au milieu d'une course. Si vous subissez des avaries majeures pendant une épreuve, votre seule arme sera la fonction de Rembobiner pour effacer votre erreur avant le crash. Si cette méthode fonctionne à merveille contre l'IA, elle s'avère punitive en multijoueur en ligne puisque vous perdrez un temps précieux face aux autres pilotes. Pour jouer l'esprit tranquille, désactiver totalement l'option reste de loin la meilleure stratégie.

Pour conclure, rappelons que Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series, mais également via le Game Pass. N'oubliez pas non plus que nous vous proposons une carte interactive pour mieux appréhender certaines choses, mais aussi comment fonctionnent les voyages rapides. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :