Forza Horizon 6 : Quelle est la voiture la plus rapide du jeu ?

Découvrez quel monstre de puissance domine les routes du Japon dans Forza Horizon 6. Nous vous indiquons la voiture de série la plus rapide en vitesse de pointe, son prix chez le concessionnaire, ainsi que nos astuces de réglages pour maximiser les performances de vos bolides.

Avec un garage colossal de plus de 600 véhicules, Forza Horizon 6 offre un terrain de jeu exceptionnel pour tous les amoureux de sports mécaniques. Des supercars iconiques aux monstres du tout-terrain, le choix est immense. Pourtant, lorsqu'il s'agit de fendre l'air à toute allure sur les autoroutes japonaises, une question brûle les lèvres de tous les pilotes : quelle est la voiture de série la plus rapide du jeu ?

La voiture la plus rapide de Forza Horizon 6

La reine absolue de la vitesse de pointe : Hennessey Venom F5

Si l'on s'en tient strictement aux statistiques d'origine (sans la moindre modification mécanique), le titre de la voiture la plus rapide de Forza Horizon 6 revient à la Hennessey Venom F5 (2021). Ce monstre américain est capable d'atteindre la vitesse ahurissante de 489 km/h en ligne droite dès sa sortie du garage.

Sur sa fiche technique, la Venom F5 arbore fièrement la note maximale de 10 en Vitesse. Si deux autres concurrentes de renom parviennent à égaler cette note parfaite sur le papier, l'américaine les coiffe au poteau lorsqu'il s'agit de vitesse pure sur le bitume.

Le comparatif des trois reines de la vitesse brute

Le club très fermé des voitures affichant une note de vitesse de 10 à l'état d'origine comprend trois hypercars. Voici leurs fiches techniques détaillées pour vous aider à faire votre choix :

Modèle Vitesse Tenue de route Accélération Départ arrêté Freinage Hors-piste Prix Hennessey Venom F5 (2021) 10 8.0 6.5 7.0 8.2 4.6 2 050 000 CR Koenigsegg Agera RS (2017) 10 8.1 6.6 7.1 9.2 4.8 2 900 000 CR Koenigsegg Jesko (2020) 10 9.1 6.5 7.0 8.9 5.0 3 500 000 CR

Étonnamment, la Hennessey Venom F5 est la moins chère de cette sélection. Affichée juste au-dessus des 2 millions de Crédits, elle représente une véritable aubaine face aux tarifs prohibitifs des deux suédoises, vendues respectivement à 2,9 et 3,5 millions de Crédits. Mais nous sommes bien loin de la voiture la plus chère du jeu.

Avoir 10 en vitesse suffit-il pour gagner toutes les courses ?

La réponse courte est non. Dans Forza Horizon 6, une vitesse de pointe maximale est rarement le facteur décisif pour remporter la victoire, car les tracés offrent peu de lignes droites suffisamment longues pour l'atteindre. Selon la catégorie de course, d'autres statistiques comme la tenue de route ou le freinage s'avèrent bien plus cruciales pour négocier les virages serrés. La Koenigsegg Jesko, par exemple, compense son léger déficit de vitesse de pointe pure par une agilité bien supérieure dans les courbes.

















Les statistiques de base ne sont que le point de départ de votre aventure. Grâce au système d'amélioration, de nombreuses autres voitures du jeu peuvent rivaliser avec ce trio de tête. Deux options s'offrent à vous pour booster vos performances :

L'amélioration automatique : Rendez-vous au Festival Horizon, entrez dans l'écran des améliorations et choisissez l'option automatique. Le jeu générera un pack de pièces optimal pour amener instantanément votre voiture au sommet de la classe d'indice (S1, S2, X) de votre choix.

Rendez-vous au Festival Horizon, entrez dans l'écran des améliorations et choisissez l'option automatique. Le jeu générera un pack de pièces optimal pour amener instantanément votre voiture au sommet de la classe d'indice (S1, S2, X) de votre choix. Les réglages communautaires : Si vous ne souhaitez pas vous plonger dans les détails techniques de la mécanique, naviguez vers l'onglet « Réglages » du Creative Hub. Vous pourrez y télécharger gratuitement les configurations créées par les meilleurs joueurs de la communauté pour transformer n'importe quel véhicule en véritable fusée.

Pour vos longs voyages à travers la carte ou pour participer aux épreuves de radars, posséder l'une de ces trois hypercars reste un investissement incontournable. Si vous débutez et que votre compte en banque est limité, économisez vos précieux crédits et foncez chez le concessionnaire pour acheter la Hennessey Venom F5.