Forza Horizon 6 disponible sur consoles plus tôt que prévu par les joueurs ?



le 28 novembre 2025 à 11h47 Publié par Justine Manchuelle le 28 novembre 2025 à 11h47

Officialisé pendant le Tokyo Game Show, Forza Horizon 6 est prévu pour 2026 sans date précise pour le moment. Mais une rumeur partagée par un célèbre insider donne une fenêtre de sortie pour le titre.