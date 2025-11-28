Forza Horizon 6 disponible sur consoles plus tôt que prévu par les joueurs ?

Officialisé pendant le Tokyo Game Show, Forza Horizon 6 est prévu pour 2026 sans date précise pour le moment. Mais une rumeur partagée par un célèbre insider donne une fenêtre de sortie pour le titre.
Après une très longue attente et plusieurs leaks, Forza Horizon a confirmé son grand retour en septembre 2025, lors du Tokyo Game Show. Développé par Playground Games et édité par Microsoft Studios, le sixième opus de la franchise de courses automobiles reviendra sur nos consoles en 2026. Pour l'occasion, le titre s'offrira également une première en intégrant le catalogue PS5 après un petit temps d'exclusivité temporaire sur PC et consoles Xbox Series
.
Un lancement prévu pendant la première moitié de 2026 ?
Cependant, Forza Horizon 6
ne possède pas encore de date de sortie officielle. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs se multiplient à ce sujet, évoquant notamment un possible lancement au cours du premier trimestre 2026. D'ailleurs, cette hypothèse a été relayée par un certain AR12Gamin sur X/Twitter en citant l'insider NateTheHate
. Mais ce dernier, réputé pour être bien informé, a apporté une précision à ce sujet.
En réponse à cette publication, NateTheHate a ajouté une précision majeure. Il indique que « pour être clair : je n'ai pas dit début 2026. J'ai dit premier semestre 2026 ».
Cette rectification sous-entend que Forza Horizon 6 pourrait être lancé entre janvier et juin 2026. Mais si les informations de NateTheHate sont fiables, cela suggère également qu'une sortie au printemps serait davantage envisagée pour le jeu de course.
Forza Horizon 6 encore très discret
Il ne s'agit là que d'interprétations et de rumeurs. Sans confirmation officielle de la part de Microsoft, la date de sortie de Forza Horizon 6 reste fixée à 2026
. Toutefois, si le titre arrive bien au premier semestre 2026, un petit passage aux Game Awards 2025 avec un nouveau trailer peut donc être envisagé.
Cela permettrait notamment de rassurer les joueurs qui n'ont encore vu aucune image de gameplay de ce nouveau Forza
. Pour l'heure, il a été confirmé que le titre se déroulerait au Japon et que les pilotes pourraient découvrir de nombreux paysages dans un grand monde ouvert.
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