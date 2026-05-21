Forza Horizon 6 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Forza Horizon 6 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.

Que ce soit suite à un problème ou pour implanter une mise à jour, il se peut qu'un jour ou l'autre vous ayez des problèmes pour lancer Forza Horizon 6 et rejoindre une partie, sur PC et Xbox Series, que vous jouiez en ligne avec des amis ou non. C'est pourquoi nous vous expliquons comment savoir si les serveurs de Forza Horizon 6 sont en maintenance (down) ou si le problème peut venir de vous.

Maintenance Forza Horizon 6, serveurs down ou en ligne ?

La plupart du temps, les serveurs de Forza Horizon 6 seront hors-ligne à l'approche d'une mise à jour et l'application d'un patch correctif. Pour que cela n'embête pas trop les joueurs, Playground Games essaye de les limiter, mais parfois, cela prend plus de temps que prévu. Il se peut également que les serveurs soient down sans qu'une maintenance soit en cours, suite à divers problèmes. Si vous avez du mal à vous connecter au jeu de course, voici quelques conseils pour suivre l'état des serveurs de Forza Horizon 6.

















Les serveurs Forza Horizon 6 ne répondent pas

Comme pour de nombreux jeux en ligne, les développeurs avertissent la communauté sur les réseaux sociaux avant le déploiement d'une mise à jour. Vous pouvez donc vous rendre sur le compte Twitter du support du jeu qui partage les informations relatives aux mises à jour pour voir si une maintenance est en cours ou a été annoncée (si tel est le cas, un tweet récent le mentionnera).

Services are fully back up and running. Thank you for patience. — Forza Support (@forza_support) May 20, 2026

Cependant, il se peut que les serveurs soient opérationnels, mais que vous n'arriviez pas à vous connecter au jeu ou que vous ayez des problèmes lors de vos parties, cela vient peut-être de vous. De ce fait, nous vous conseillons quelques astuces pour tenter d'y remédier.

Redémarrez votre jeu : Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Forza Horizon 6.

: Si ce n'est pas déjà fait, tentez simplement de relancer Forza Horizon 6. Vérifiez que le jeu est bien à jour : Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour.

: Dans de très rares cas, il est possible que votre jeu ne soit tout simplement pas à jour. Redémarrez le PC ou la Xbox Series : Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou Xbox Series.

: Si, malgré tout, vous ne pouvez toujours pas lancer une partie, n'hésitez pas à redémarrer votre PC ou Xbox Series. Redémarrez votre routeur : Enfin, la dernière solution est de redémarrer votre box internet. Pour certains cas, le redémarrage du routeur suffit pour rejoindre une partie en ligne.

Si, malgré tout, la gêne persiste, n'hésitez pas à contacter le support, qui pourrait vous aider.