Forza Horizon 6 compte déjà plus de 6 millions de pilotes en une semaine

Forza Horizon 6 est un véritable succès ! Le dernier-né de la franchise multiplie les records depuis son lancement, publiant même sur son compte X un message avec une pointe d'humour pour annoncer un cap majeur.

Sans mauvais jeu de mots, Forza Horizon 6 a fait un véritable démarrage sur les chapeaux de roues. Son accès anticipé, accessible uniquement avec la version Premium du titre, a enregistré un pic de 181 775 joueurs simultanés rien que sur Steam. Puis ce chiffre a explosé après son lancement officiel avec une pointe à 284 139 pilotes notée le 21 mai, toujours d'après les données de SteamDB.

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Mais le jeu de courses est disponible également sur les consoles Xbox Series, y compris dans l'offre Game Pass. La diversité des supports alliée à un monopole dans ce domaine fait que les joueurs ont répondu présent à l'appel du drapeau de courses nippon. D'ailleurs, le compte officiel X du jeu a partagé une bonne nouvelle le 21 mai 2026.

« Forza Horizon 6 ? Plutôt Forza Horizon 6 millions ! »

Profitant du nom du jeu pour faire une petite blague, le compte X du jeu a partagé un message de remerciements pour célébrer le cap des 6 millions de joueurs franchi. Précisons toutefois que le chiffre inclut l'ensemble des joueurs sur tous les supports, à savoir les consoles Xbox Series, PC Windows, Steam, Microsoft Store et Game Pass. Toutefois, ce chiffre pourrait encore grimper avec le lancement de la version PS5 qui a été confirmée mais qui ne possède pas encore de date de sortie.

Forza Horizon 6? More like Forza Horizon 6-Million! 🤯 Thank you all for joining us at Horizon Japan ❤️ pic.twitter.com/nbGdxHtF8q — Forza Horizon (@ForzaHorizon) May 21, 2026

Le fait que Forza Horizon soit la seule licence de jeu de courses à proposer régulièrement de nouveaux jeux n'est pas le seul facteur qui explique son succès. En effet, ce sixième opus est acclamé par la presse. D'ailleurs, peu de temps après sa sortie, Forza Horizon 6 est devenu le jeu le mieux noté de l'année 2026.

Des mods déjà disponibles

Succès critique, Forza Horizon 6 a également conquis les joueurs avec une longue liste de voitures à piloter (notamment des blasons prestigieux), un décor enchanteur qui évolue au fil des saisons et le ton décalé typiquement japonais avec une épreuve opposant les pilotes à un robot géant. Sur PC, les plus créatifs ont même déjà imaginé des mods, preuve que l'engouement est réel et qu'il pourrait bien durer.

Si vous souhaitez participer à la prochaine course, sachez que Forza Horizon 6 est disponible dès à présent sur PC et sur les consoles Xbox Series.