Forza Horizon 6 compte déjà plus de 6 millions de pilotes en une semaine

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 22 mai 2026 à 14h50
Forza Horizon 6 est un véritable succès ! Le dernier-né de la franchise multiplie les records depuis son lancement, publiant même sur son compte X un message avec une pointe d'humour pour annoncer un cap majeur.
Forza Horizon 6 compte déjà plus de 6 millions de pilotes en une semaine

Sans mauvais jeu de mots, Forza Horizon 6 a fait un véritable démarrage sur les chapeaux de roues. Son accès anticipé, accessible uniquement avec la version Premium du titre, a enregistré un pic de 181 775 joueurs simultanés rien que sur Steam. Puis ce chiffre a explosé après son lancement officiel avec une pointe à 284 139 pilotes notée le 21 mai, toujours d'après les données de SteamDB. 

À lire également

Forza Horizon 6 enregistre le meilleur lancement de toute la franchise sur Steam

Forza Horizon 6 enregistre le meilleur lancement de toute la franchise sur Steam

Mais le jeu de courses est disponible également sur les consoles Xbox Series, y compris dans l'offre Game Pass. La diversité des supports alliée à un monopole dans ce domaine fait que les joueurs ont répondu présent à l'appel du drapeau de courses nippon. D'ailleurs, le compte officiel X du jeu a partagé une bonne nouvelle le 21 mai 2026.

« Forza Horizon 6 ? Plutôt Forza Horizon 6 millions ! »

forza-6-cerisiers-fuji

Profitant du nom du jeu pour faire une petite blague, le compte X du jeu a partagé un message de remerciements pour célébrer le cap des 6 millions de joueurs franchi. Précisons toutefois que le chiffre inclut l'ensemble des joueurs sur tous les supports, à savoir les consoles Xbox Series, PC Windows, Steam, Microsoft Store et Game Pass. Toutefois, ce chiffre pourrait encore grimper avec le lancement de la version PS5 qui a été confirmée mais qui ne possède pas encore de date de sortie.

Le fait que Forza Horizon soit la seule licence de jeu de courses à proposer régulièrement de nouveaux jeux n'est pas le seul facteur qui explique son succès. En effet, ce sixième opus est acclamé par la presse. D'ailleurs, peu de temps après sa sortie, Forza Horizon 6 est devenu le jeu le mieux noté de l'année 2026

Des mods déjà disponibles 

forza-6-tokyo

Succès critique, Forza Horizon 6 a également conquis les joueurs avec une longue liste de voitures à piloter (notamment des blasons prestigieux), un décor enchanteur qui évolue au fil des saisons et le ton décalé typiquement japonais avec une épreuve opposant les pilotes à un robot géant. Sur PC, les plus créatifs ont même déjà imaginé des mods, preuve que l'engouement est réel et qu'il pourrait bien durer. 

Si vous souhaitez participer à la prochaine course, sachez que Forza Horizon 6 est disponible dès à présent sur PC et sur les consoles Xbox Series.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

Forza Horizon 6 populaire sur les réseaux grâce à un drift musical
Forza Horizon 6 08 juillet 2026

Forza Horizon 6 populaire sur les réseaux grâce à un drift musical

Plébiscité par les joueurs depuis ses débuts, Forza Horizon 6 pourrait bien devenir la vedette de votre été grâce à un détournement décalé impliquant un drift et un tube qui vous a fait danser.
Forza Horizon 6 : Quelle est la voiture la plus rapide du jeu ?
Forza Horizon 6 21 mai 2026

Forza Horizon 6 : Quelle est la voiture la plus rapide du jeu ?

Découvrez quel monstre de puissance domine les routes du Japon dans Forza Horizon 6. Nous vous indiquons la voiture de série la plus rapide en vitesse de pointe, son prix chez le concessionnaire, ainsi que nos astuces de réglages pour maximiser les performances de vos bolides.
Forza Horizon 6 : Suivre l'état des serveurs & maintenances
Forza Horizon 6 21 mai 2026

Forza Horizon 6 : Suivre l'état des serveurs & maintenances

Les serveurs de Forza Horizon 6 peuvent parfois connaître quelques problèmes. Nous vous expliquons comment suivre l'état des serveurs pour savoir s'ils sont en maintenance (down) ou non.

commentaire (0)