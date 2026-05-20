Forza Horizon 6 : Quelle voiture de départ faut-il choisir ?

Après avoir bouclé le prologue de Forza Horizon 6, le jeu vous place face à un dilemme crucial : choisir votre premier véhicule parmi trois options radicalement différentes. Découvrez les forces et faiblesses de chaque modèle pour faire le meilleur choix dès vos premiers tours de roue.

L'introduction de Forza Horizon 6 donne immédiatement le ton en vous plongeant dans l'ambiance unique des routes japonaises, entre néons urbains et cols de montagne sinueux. Une fois cette entrée en matière terminée, vous devez sélectionner votre première monture pour affronter la course suivante contre Mei et Jordan. Que vous lorgniez sur une icône du drift, une légende du rallye ou un monstre du hors-piste, ce choix initial va définir vos premières sensations de conduite.

Quel véhicule choisir au départ dans Forza Horizon 6 ?

Rassurez-vous cependant : ce choix n'est pas définitif. Le jeu se montre généreux puisque vous recevrez de toute façon les trois véhicules dans votre garage pour poser les fondations de votre collection. Votre décision impacte uniquement la voiture que vous piloterez pour la séquence suivante. Dès que le jeu vous donnera la liberté de changer de monture, vous pourrez tester les deux autres.

Nissan Silvia K's (1989) : La reine du bitume et du drift

Affichant une valeur de 40 000 crédits, la Nissan Silvia K's est la seule propulsion (RWD) du trio. Si ses statistiques de départ arrêté (2,1) et d'accélération (4,1) sont en retrait par rapport à ses concurrentes, elle compense par le meilleur freinage (4,5) et une vitesse de pointe très solide (5,2).

C'est incontestablement le choix le plus polyvalent et le plus efficace pour débuter. Idéale pour les courses de rue sur l'asphalte et les tracés urbains inspirés de Tokyo, elle brille particulièrement dans l'art de la glisse. Sa maniabilité naturelle en fait un outil parfait pour appréhender les descentes de montagnes russes et les virages serrés du Japon. Évitez simplement de l'emmener dans la boue, où sa transmission aux roues arrière la pénalisera lourdement.

Toyota Celica GT-Four ST205 (1994) : L'alternative typée rallye

Estimée à 27 000 crédits, la Toyota Celica GT-Four mise sur une transmission intégrale (AWD). Sur le papier, c'est elle qui propose le meilleur cocktail de performances pures avec une vitesse de pointe de 5,6 et une excellente tenue de route évaluée à 4,8. Elle affiche également un score très honnête de 6,5 en tout-terrain.

Pourtant, cette efficacité cache un point faible : un freinage très médiocre (3,4). La Celica excelle en ligne droite et sur les épreuves de terre ou à travers les forêts, mais elle demande une certaine maîtrise pour négocier les épingles à cheveux à haute vitesse. C'est la voiture idéale pour les amateurs de trajectoires fluides et de courses typées rallye.

GMC Jimmy (1970) : Le monstre du cross-country

Avec une valeur marchande de 60 000 crédits, le GMC Jimmy est techniquement le véhicule le plus cher du lot. Équipé d'emblée de pneus rallye et doté d'une transmission intégrale, ce tout-terrain affiche des statistiques colossales là où on l'attend : un score de 8,7 en tout-terrain, une accélération de 6,6 et un départ arrêté de 6,3.

En contrepartie, sa vitesse de pointe (4,5) et sa tenue de route (3,1) sont les plus faibles du groupe. Le Jimmy est une option redoutable pour les courses de cross-country à travers la campagne japonaise, le franchissement de collines ou les épreuves de drag de bas niveau grâce à son excellente impulsion au démarrage. De plus, son gabarit massif et son empattement robuste pardonnent les erreurs de trajectoire et les collisions avec le décor, ce qui en fait un excellent choix pour les pilotes plus agressifs.

Quelle est la meilleure option ?

Si l'on pèse les forces et les faiblesses de chacun, la Nissan Silvia K's reste la voiture de départ la plus recommandée pour entamer votre carrière. Elle s'adapte sans effort à la majorité des premières épreuves sur asphalte et permet de maîtriser rapidement les mécaniques de drift essentielles à cet opus.

Si vous préférez la sécurité d'une transmission intégrale pour sortir des sentiers battus sans risquer de partir en tête-à-queue, le GMC Jimmy s'impose comme une alternative solide et amusante. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à alterner rapidement entre ces trois modèles dès la fin du premier événement pour trouver celui qui correspond le mieux à votre style de pilotage.

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