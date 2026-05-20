Forza Horizon 6 : Quelle est la voiture la plus chère du jeu et comment l'obtenir ?

Découvrez quelle voiture détient le record absolu du prix le plus élevé au Salon de l'auto de Forza Horizon 6. Nous vous expliquons aussi comment ajouter cette légende automobile à votre garage sans vider vos comptes, et si cet investissement pharaonique en vaut vraiment la peine.

Bâtir le garage de ses rêves dans Forza Horizon 6 demande du temps, de la patience et surtout beaucoup de crédits. Si la majorité des supercars modernes s'échangent contre quelques millions, une poignée de légendes classiques atteint des sommets vertigineux. Au sommet de cette pyramide financière trône un chef-d'œuvre absolu de l'histoire automobile, devenu le gouffre à crédits numéro un du jeu lors de sa sortie.

Comment obtenir la Ferrari 330 P4 dans Forza Horizon 6 ?

La voiture la plus chère de Forza Horizon 6, à la sortie, est la Ferrari #24 Ferrari Spa 330 P4 de 1967. Ce monstre sacré de l'endurance est affiché au prix astronomique de 70 000 000 de Crédits au Salon de l'auto (ou 66 500 000 Crédits si vous bénéficiez d'une réduction). Autant vous prévenir : elle n'est ni la plus rapide du jeu, ni la plus efficace pour débuter votre carrière. Son tarif s'explique par sa rareté, son histoire et le prestige ultime qu'elle confère à son propriétaire.

Pour ajouter ce joyau italien à votre collection, trois méthodes s'offrent à vous :

L'achat direct au Salon de l'auto : C'est la méthode la plus longue. Forza Horizon 6 ayant considérablement réduit la générosité des gains par rapport à l'opus précédent, accumuler des dizaines de millions de crédits vous demandera de longues heures de courses, de l'achat-revente à l'Hôtel des ventes ou une gestion parfaite de vos récompenses d'événements.

C'est la méthode la plus longue. ayant considérablement réduit la générosité des gains par rapport à l'opus précédent, accumuler des dizaines de millions de crédits vous demandera de longues heures de courses, de l'achat-revente à l'Hôtel des ventes ou une gestion parfaite de vos récompenses d'événements. L'utilisation d'un Jeton de voiture : C'est de loin la méthode la plus intelligente et celle que nous vous recommandons impérativement . Si vous possédez encore un jeton d'achat gratuit, l'utiliser sur la Ferrari 330 P4 représente la meilleure optimisation financière possible, puisqu'il s'agit du véhicule le plus coûteux du jeu.

C'est de loin . Si vous possédez encore un jeton d'achat gratuit, l'utiliser sur la Ferrari 330 P4 représente la meilleure optimisation financière possible, puisqu'il s'agit du véhicule le plus coûteux du jeu. Les Tirages : Avec énormément de réussite, cette Ferrari classique peut tomber lors d'un tirage de roue, bien que les probabilités restent infimes.

Pourquoi cette Ferrari de 1967 coûte-t-elle si cher ?

La valeur de la Ferrari 330 P4 dans Forza Horizon 6 découle directement de son héritage historique dans le monde réel. Conçue pour la saison de course 1967 afin de remplacer la 330 P3, ce prototype a été développé pour représenter l'arme absolue de la firme au cheval cabré face à Ford, en pleine période d'âge d'or du sport automobile.

Sa légende s'est forgée lors des 24 Heures de Daytona en 1967, où Ferrari a écrasé la concurrence en signant un triplé historique (première, deuxième et troisième places) à l'arrivée, porté notamment par deux exemplaires de la 330 P4. C'est ce prestige et cette beauté intemporelle qui dictent son prix en jeu.

Faut-il craquer et acheter la Ferrari 330 P4 ?

L'achat de la Ferrari 330 P4 ne se justifie que si vous visez le titre de collectionneur ultime ou si vous êtes un amoureux transi d'histoire automobile. D'origine, la voiture est classée en catégorie A. Même si ses performances s'améliorent nettement après un passage complet par le garage d'améliorations, elle ne rivalisera jamais avec les monstres de compétitions modernes qui coûtent pourtant jusqu'à vingt fois moins cher.

Le très haut de gamme du marché de Forza Horizon 6 reste une affaire de nostalgie et de prestige. Derrière la Ferrari 330 P4, on retrouve d'autres légendes inestimables comme la Mercedes-Benz 300 SLR, la Ferrari 250 GTO, la Shelby Cobra Daytona Coupe ou encore la Ford GT40 Mk II. Pour la plupart des pilotes, ces modèles doivent rester des objectifs à très long terme. Mais si votre rêve est de piloter un morceau d'histoire, vous savez désormais ce qu'il vous reste à faire.

Pour conclure, rappelons que Forza Horizon 6 est disponible sur PC et Xbox Series, mais également via le Game Pass. N'oubliez pas non plus que nous vous proposons une carte interactive pour mieux appréhender certaines choses. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :