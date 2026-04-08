Forza Horizon 6 dévoile une carte du Japon absolument gigantesque

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 08 avril 2026 à 18h43
Playground Games vient de dévoiler la carte complète du Japon pour Forza Horizon 6. Prévu pour le mois prochain, le jeu de course promet une immersion totale dans la culture automobile nippone, entre les rues animées de Tokyo et les sommets enneigés, malgré quelques inquiétudes autour de son modèle économique.
Forza Horizon 6 dévoile une carte du Japon absolument gigantesque
Playground Games accélère la communication autour de Forza Horizon 6, à un peu plus d'un mois de son lancement. Très attendu par les amateurs de jeux de course en monde ouvert, le nouvel opus de la célèbre franchise s'envolera officiellement pour le Japon le 19 mai 2026. Après avoir récemment partagé les configurations PC requises, le studio britannique vient de franchir une nouvelle étape cruciale. L'équipe de développement a en effet dévoilé la carte complète de la région nippone dans sa variante estivale. Une annonce particulièrement savoureuse qui permet d'ores et déjà de mieux cerner l'envergure vertigineuse du terrain de jeu qui attend les pilotes virtuels du monde entier.

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L'image partagée sur les réseaux sociaux officiels de la franchise confirme les rumeurs les plus folles, la carte s'annonce tout simplement gigantesque et d'une variété à couper le souffle. Les joueurs auront l'opportunité de passer des routes sinueuses et lourdement enneigées des Alpes japonaises aux artères bouillonnantes et lumineuses de Tokyo, sans oublier de traverser les paisibles chemins de campagne bordés de cerisiers. La mention explicite de la saison estivale sur la carte sous-entend le retour du système de saisons dynamiques, une mécanique capable de modifier drastiquement la topographie et les points d'intérêt au fil des semaines de jeu.
Cette topographie complexe et travaillée servira de magnifique écrin à une célébration massive de la riche culture automobile japonaise. Le garage virtuel comptera plus de 550 véhicules du monde réel fidèlement reproduits. Les créateurs promettent également des améliorations techniques notables, notamment un système audio entièrement repensé pour les moteurs et de nouvelles animations de direction offrant une rotation du volant allant jusqu'à 540 degrés. De quoi renforcer considérablement l'immersion au volant des modèles classiques comme des bolides les plus modernes.

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De nouvelles informations devraient très vite être partagées, avant la grande sortie de Forza Horizon 6 sur PC et Xbox Series le 19 mai 2026. La version PS5 arrivera, quant à elle, un peu plus tard.

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commentaire (1)

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Vroum (invité) Le 09/04/2026 à 09:46

Ca peut être vraiment chouette, j'attendrai les retours pour voir ce qu'il en est réellement