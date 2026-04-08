Forza Horizon 6 dévoile une carte du Japon absolument gigantesque

Forza Horizon 6 : Quelle est la voiture la plus rapide du jeu ?

Découvrez quel monstre de puissance domine les routes du Japon dans Forza Horizon 6. Nous vous indiquons la voiture de série la plus rapide en vitesse de pointe, son prix chez le concessionnaire, ainsi que nos astuces de réglages pour maximiser les performances de vos bolides.