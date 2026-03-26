Forza Horizon 6 : Les configurations PC

Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Forza Horizon 6.

Au mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le tout nouvel opus de la licence Forza Horizon, soit Forza Horizon 6, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Forza Horizon 6.





Configurations PC Forza Horizon 6



Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Forza Horizon 6, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que celle recommandée. Les développeurs recommandent également d'avoir un SSD.



Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Forza Horizon 6 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.





Les détails des configurations minimale et recommandée

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 Windows 10/11 Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600 Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X Mémoire 16 Go 16 Go Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT ou Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A580 Stockage requis Non connu - SSD Non connu - SSD Notes supplémentaires Low - 1080p et 60 FPS High - 1440p et 60+ FPS





Les détails des configurations Extreme et Extreme RT

Configuration minimale Configuration recommandée Système d'exploitation Windows 10/11 Windows 10/11 Processeur Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K Mémoire 24 Go 32 Go Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT Stockage requis Non connu - NVMe SSD Non connu - NVMe SSD Notes supplémentaires Extreme - 4K et 60+ FPS Extreme Ray Tracing - 4K et 60+ FPS





Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 19 mai 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur Xbox Series et PC. La version PS5 sortira un peu plus tard.