Forza Horizon 6 : Les configurations PC
le 26 mars 2026 à 10h38
Au mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le tout nouvel opus de la licence Forza Horizon, soit Forza Horizon 6, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Forza Horizon 6.
Configurations PC Forza Horizon 6
Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Forza Horizon 6, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que celle recommandée. Les développeurs recommandent également d'avoir un SSD.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Forza Horizon 6 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.
Les détails des configurations minimale et recommandée
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Processeur
|Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600
|Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X
|Mémoire
|16 Go
|16 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT ou Intel Arc A380
|NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A580
|Stockage requis
|Non connu - SSD
|Non connu - SSD
|Notes supplémentaires
|Low - 1080p et 60 FPS
|High - 1440p et 60+ FPS
Les détails des configurations Extreme et Extreme RT
|Configuration minimale
|Configuration recommandée
|Système d'exploitation
|Windows 10/11
|Windows 10/11
|Processeur
|Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K
|Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K
|Mémoire
|24 Go
|32 Go
|Carte graphique
|NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT
|NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
|Stockage requis
|Non connu - NVMe SSD
|Non connu - NVMe SSD
|Notes supplémentaires
|Extreme - 4K et 60+ FPS
|Extreme Ray Tracing - 4K et 60+ FPS
Rappelons, en guise de conclusion, que Forza Horizon 6 arrive le 19 mai 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur Xbox Series et PC. La version PS5 sortira un peu plus tard.
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