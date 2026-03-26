Forza Horizon 6 : Les configurations PC

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 26 mars 2026 à 10h38
Retrouvez les configurations PC minimale et recommandée afin de pouvoir faire tourner comme il se doit Forza Horizon 6.
Forza Horizon 6 : Les configurations PC

Au mois de mai 2026, les joueurs et les joueuses pourront découvrir le tout nouvel opus de la licence Forza Horizon, soit Forza Horizon 6, qui doit débarquer sur PS5, Xbox Series et PC. D'ailleurs, et comme toujours, de nombreux joueurs et joueuses se demandent, avant de passer par la case achat, quelles sont les configurations demandées pour faire tourner Forza Horizon 6.

Configurations PC Forza Horizon 6

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Comme vous le savez, la configuration nécessaire pour faire tourner un jeu varie grandement entre les productions, et ce, pour de nombreuses raisons. Dans le cas de Forza Horizon 6, sachez qu'il convient de posséder 16 Go de mémoire vive pour la configuration minimale ainsi que celle recommandée. Les développeurs recommandent également d'avoir un SSD.

Pour plus de détails, vous pouvez consulter les configurations PC de Forza Horizon 6 ci-dessous, afin de savoir si votre ordinateur est en mesure de le faire tourner.

Les détails des configurations minimale et recommandée

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11  Windows 10/11  
Processeur Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 1600  Intel Core i5-12400F ou AMD Ryzen 5 5600X
Mémoire  16 Go 16 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650, AMD Radeon RX 6500 XT ou Intel Arc A380 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti, AMD Radeon RX 6700 XT ou Intel Arc A580
Stockage requis Non connu - SSD  Non connu - SSD
Notes supplémentaires Low - 1080p et 60 FPS  High - 1440p et 60+ FPS


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Les détails des configurations Extreme et Extreme RT

  Configuration minimale Configuration recommandée
Système d'exploitation Windows 10/11   Windows 10/11  
Processeur Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K  Intel Core i7-12700K ou AMD Ryzen 7 7700K 
Mémoire 24 Go  32 Go
Carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti ou AMD Radeon RX 7900 XT NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti ou AMD Radeon RX 9070 XT
Stockage requis Non connu - NVMe SSD  Non connu - NVMe SSD
Notes supplémentaires Extreme - 4K et 60+ FPS  Extreme Ray Tracing - 4K et 60+ FPS


Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Forza Horizon 6 arrive le 19 mai 2026 sur diverses plateformes, c'est-à-dire sur Xbox Series et PC. La version PS5 sortira un peu plus tard.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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