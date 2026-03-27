Forza Horizon 6 : Le nouveau mode Horizon Rush promet des courses effrénées



le 27 mars 2026 à 14h33 Publié par Corentin Rimbert le 27 mars 2026 à 14h33

Fini les courses uniques vite oubliées, le studio introduit Horizon Rush, un mode inspiré du Gymkhana axé sur la rejouabilité, la maîtrise technique et le scoring, pour des affrontements intenses prévus dès le lancement en mai 2026.