Forza Horizon 6 : Le nouveau mode Horizon Rush promet des courses effrénées

Fini les courses uniques vite oubliées, le studio introduit Horizon Rush, un mode inspiré du Gymkhana axé sur la rejouabilité, la maîtrise technique et le scoring, pour des affrontements intenses prévus dès le lancement en mai 2026.
Les amateurs de la franchise de Playground Games connaissent bien les fameux Showcase Events. Qu'il s'agisse de faire la course contre un train ou d'affronter un vaisseau Pelican tout droit sorti de l'univers de Halo, ces moments grandioses ont forgé la réputation de la série
. Cependant, un problème majeur persistait, une fois la course terminée, les pilotes n'y revenaient jamais. Face à ce constat, les développeurs ont décidé de revoir entièrement leur copie pour Forza Horizon 6
, avec l'introduction d'une toute nouvelle approche compétitive.
Le mode Horizon Rush pour remplacer les expériences éphémères
Le directeur du level design, Tom Dillow, a récemment expliqué via IGN
que l'équipe avait minutieusement analysé les données des joueurs sur le volet précédent
. Le constat était sans appel, les événements majeurs étaient consommés de manière unique.
Les joueurs vivaient une expérience incroyable de quelques minutes, recevaient leur récompense, puis passaient à autre chose sans aucune incitation à y retourner.
Pour pallier ce manque d'engagement sur le long terme, le studio britannique dévoile Horizon Rush
. Ce nouveau format, qui se débloque en accumulant des bracelets lors du mode Carrière, proposera trois épreuves distinctes dès le lancement. Les environnements choisis promettent un dépaysement total, allant des quais de Tokyo à une station de ski alpine, sans oublier un spatioport inédit. Ces parcours s'apparentent à de véritables courses d'obstacles chronométrées, jouables aussi bien en solo qu'en coopération ou en multijoueur compétitif
.
Une conception repensée autour de la rejouabilité
Contrairement aux anciens événements scriptés, l'objectif principal de ces nouvelles épreuves est d'encourager la maîtrise absolue du tracé. L'inspiration puise directement dans les créations de la communauté via le mode EventLab
, tout en rappelant les célèbres parcours de Gymkhana popularisés par Ken Block.
Si nous construisons ces événements incroyables, nous voulons que nos joueurs en profitent encore et encore. Pour nous, la rejouabilité signifie un meilleur score, un meilleur temps et la maîtrise du parcours.
Cette philosophie a profondément modifié la méthode de travail de Playground Games. Auparavant, les développeurs créaient un environnement complet puis tentaient d'y intégrer une course. Désormais, le processus est inversé. Les tracés de l'événement Rush sont conçus en premier lieu pour garantir un gameplay optimal
, puis les décors sont bâtis autour de ces routes techniques. Cette méthode permet d'assurer une expérience de qualité supérieure, où chaque saut et chaque virage sont millimétrés.
Tout cela sera à découvrir dès le 19 mai sur PC et Xbox Series, date de sortie de Forza Horizon 6
.
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