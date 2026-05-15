Forza Horizon 6 dépasse Pokémon Pokopia et devient le jeu le mieux noté de l'année

Grâce aux notes attribuées par la presse, Forza Horizon 6 est, désormais, le jeu le mieux noté de 2026 sur Metacritic.

Comme vous le savez probablement déjà, Forza Horizon 6 arrive en ce mois de mai 2026 sur Xbox Series et PC. S'il reste encore quelques jours à patienter avant de pouvoir le découvrir, la presse spécialisée a déjà livré ses notes. Et le constat est excellent : Forza Horizon 6 est, à l'heure actuelle, le jeu le mieux noté sur Metacritic.

Forza Horizon 6 est un succès critique

En effet, sur le fameux site Metacritic, et plus précisément dans la section concernant les meilleurs jeux sortis cette année, c'est désormais Forza Horizon 6 qui prend la première place. Ainsi, Forza Horizon 6 est à présent le jeu le mieux noté de 2026 sur Metacritic, avec notamment un Metascore de 92 (basé sur 65 tests, à l'heure où nous écrivons ces lignes). En deuxième place, nous retrouvons Pokémon Pokopia (Metascore de 89) et Resident Evil Requiem (Metascore de 89) en troisième position.

La presse spécialisée ayant attribué d'excellentes notes, Forza Horizon 6 est, dès lors, un succès critique. Reste à savoir qui détrônera le titre de Playground Games dans les mois à venir.

Forza Horizon 6 est déjà disponible pour certains

Si le lancement officiel et pour tous de Forza Horizon 6 est fixé au 19 mai 2026, certains joueurs et joueuses arpentent déjà le Japon au volant des nombreux véhicules proposés. C'est en précommandant l'édition Premium du titre que ces derniers ont pu bénéficier d'un accès anticipé de 4 jours, qui a donc débuté le 15 mai de cette année.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Forza Horizon 6 débarque le 19 mai 2026, pour tous, sur Xbox Series et PC. Remarquons, à ce sujet, que le titre entre, à cette date, dans le Game Pass (un abonnement Game Pass Ultimate ou PC Game Pass est nécessaire). Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :