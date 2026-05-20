Forza Horizon 6 enregistre le meilleur lancement de toute la franchise sur Steam

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 20 mai 2026 à 12h00
En seulement 24 heures, Forza Horizon 6 a réussi un véritable tour de force qu'aucun autre jeu de la franchise n'avait atteint. Le titre a triplé son pic de connexions simultanés et il pourrait encore grimper.
Forza Horizon 6 enregistre le meilleur lancement de toute la franchise sur Steam

Celles et ceux qui ont craqué pour la version premium de Forza Horizon 6 ont pu découvrir les routes du Japon dès le 15 mai, où il a déjà enregistré un record. Cependant, le dernier-né de la franchise de course de Xbox est disponible pour tous depuis le 19 mai.

Les pilotes ont d'ailleurs été très nombreux à répondre à l'appel du bitume car ce sixième opus a enregistré le plus grand nombre de connexions simultanées pour un lancement. 

Plus de 273 000 pilotes réunis pour le lancement officiel de Forza Horizon 6

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En regardant l'historique des anciens jeux sur SteamDB, Forza Horizon 4 avait réuni 75 689 joueurs en pointe et Forza Horizon 5 avait conquis plus de 81 000 joueurs lors de son premier jour. Mais Forza Horizon 6 est entré dans l'histoire en triplant le pic de joueurs simultanés de son aîné. 

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Le 19 mai 2026 vers 16h (heure française), ce sont 273 148 utilisateurs qui profitent en même temps des circuits de Forza Horizon 6. Sachant que le jeu a été lancé en pleine semaine et que le week-end de la Pentecôte approche à grands pas, ce record pourrait être battu dans les prochains jours.

Toutefois, ce pic à plus de 273 000 joueurs est un véritable exploit pour la série et une preuve de la popularité de ce nouveau jeu. De plus, le titre était disponible via l'offre Day One du Xbox Game Pass, le titre devrait réunir un nombre conséquent de joueurs en comptant tous les supports disponibles. 

Un titre très apprécié qui a réussi à battre Pokémon 

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Forza Horizon 6, même s'il a été victime d'un leak massif quelques jours avant sa sortie, plait aux joueurs car il permet d'explorer librement le Japon. Le pays, très populaire auprès des joueurs, offre des paysages enchanteurs, des défis de drift inspirés par Fast & Furious et même des courses improbables contre des robots géants

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La presse a d'ailleurs noté toutes les qualités de ce sixième opus, faisant de lui le jeu le mieux noté de 2026, détrônant ainsi Pokémon Pokopia. Avec autant d'atouts dans sa manche, Forza Horizon 6 est donc un sérieux prétendant à la couronne de meilleur jeu de sport/course de l'année !

Rappelons que le titre est disponible sur PC, mais aussi sur consoles Xbox Series et sur PlayStation 5.

Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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