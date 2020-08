Utiliser une emote après avoir cassé des vases en tant que Jennifer Walters, défi éveil (Jennifer Walters, She Hulk)

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En plus des défis hebdomadaires et des défis pour récupérer Wolverine , d'autres sont mis en place par Epic Games afin que les joueurs de Fortnite récupèrent des tenues de super-héros Marvel et des accessoires qui leur sont propres. C'est le cas pour, ou plusieurs défis sont à réaliser afin de repartir avec sa varianteet l'emote Surcharge Gamma. Il faudra pour cela réussir le défi vous demandant d'Utiliser une emote après avoir cassé des vases en tant que Jennifer WaltersAvant de vous lancer dans la réalisation de ce défi, vous devez impérativement revêtir la tenue de Jennifer Walters, débloquée dès le niveau 22, alors que les défis le sont au niveau 29. La tenue n'est disponible que pour les possesseurs du Passe de combat. Si vous répondez aux critères, vous devrez alors trouver des lieux avec des vases, ce qui ne sera peut-être pas une tâche aisée pour tout le monde.Vous pouvez, par exemple, vous rendre au camp de la morue, au sud de la carte, ou plus à l'ouest, sur la côte, entre Sweaty Sands et Holly Hedges. Une fois le vase cassé, n'oubliez pas d'interagir avec l'emote, afin de la débloquer et repartir avec la variante She Hulk. Les deux points mentionnés ci-dessus sont indiqués avec plus de précisions sur la carte ci-dessous.N'oubliez pas de porter la tenue de l’héroïne, auquel cas votre défi ne sera pas validé.Tous les défis de Jennifer Walters sont à retrouver ici