Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Epic Games vient de confirmer la rumeur : Sonic the Hedgehog rejoint officiellement Fortnite pour la saison Système Hacké. Avec un premier teaser nostalgique, le Battle Royale semble préparer une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo.

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines, et Epic Games vient finalement de mettre fin au suspense. Le célèbre hérisson bleu de Sega, Sonic, s'apprête à fouler l'île du Battle Royale le plus populaire au monde. Cette annonce marque le coup d'envoi de la prochaine saison, baptisée Système Hacké, qui promet de repousser les limites des collaborations vidéoludiques dans Fortnite.

Un teaser qui ravive la flamme des joueurs

La confirmation est venue sous la forme d'une courte vidéo promotionnelle de neuf secondes, diffusée sur les réseaux sociaux du jeu. Les fans de la première heure y ont immédiatement reconnu la mythique Green Hill Zone, le tout premier niveau emblématique de la franchise de Sega. On y aperçoit Sonic traversant un looping à toute vitesse, suivi de près par une version survoltée de Banane. Le célèbre personnage d'Epic Games y imite la course caractéristique du hérisson telle qu'on a pu la voir dans Sonic Adventure.

Le studio américain accompagne ces images d'un slogan évocateur : « Brisez les règles, changez le jeu. »

Cette courte phrase laisse entendre que la saison Système Hacké, dont le lancement est fixé au 20 août prochain, pourrait bousculer les habitudes des joueurs. Mais ce teaser cache également d'autres secrets que la communauté s'est empressée de décortiquer.

Une saison placée sous le signe des icônes du jeu vidéo

L'arrivée de Sonic ne sera que la partie émergée de l'iceberg. Depuis plusieurs semaines, des informateurs réputés de la communauté affirment que la saison 4 du Chapitre 7 sera entièrement centrée sur des invités prestigieux issus d'autres licences vidéoludiques. L'officialisation du hérisson bleu donne un crédit immense à ces fuites, qui mentionnaient également l'intégration de personnages provenant de Kingdom Hearts et d'autres licences majeures, comme Minecraft, Persona ou encore Tetris. D'autres officialisations devraient être faites ces prochains jours.

L'intégration de figures emblématiques n'est pas une nouveauté pour le titre multijoueur. Au fil des années, de nombreux héros ont fait leur apparition dans la boutique du jeu, bénéficiant même de leur propre catégorie de rareté nommée Série Légendes du Gaming. À ce jour, près de 70 personnages issus d'autres propriétés intellectuelles ont déjà rejoint les rangs des combattants.

Parmi eux des figures incontournables tirées de franchises historiques telles que Resident Evil, Street Fighter, Metal Gear Solid, Halo, Mortal Kombat ou encore Tomb Raider. Avec l'arrivée de Sonic et potentiellement d'autres mastodontes de l'industrie, la saison 4 du Chapitre 7 semble bien partie pour offrir le rassemblement ultime de la culture vidéoludique.