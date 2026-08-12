Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2026 à 11h13
Epic Games vient de confirmer la rumeur : Sonic the Hedgehog rejoint officiellement Fortnite pour la saison Système Hacké. Avec un premier teaser nostalgique, le Battle Royale semble préparer une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo.
Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Les rumeurs allaient bon train depuis plusieurs semaines, et Epic Games vient finalement de mettre fin au suspense. Le célèbre hérisson bleu de Sega, Sonic, s'apprête à fouler l'île du Battle Royale le plus populaire au monde. Cette annonce marque le coup d'envoi de la prochaine saison, baptisée Système Hacké, qui promet de repousser les limites des collaborations vidéoludiques dans Fortnite.

Un teaser qui ravive la flamme des joueurs

sonic-fortnite

La confirmation est venue sous la forme d'une courte vidéo promotionnelle de neuf secondes, diffusée sur les réseaux sociaux du jeu. Les fans de la première heure y ont immédiatement reconnu la mythique Green Hill Zone, le tout premier niveau emblématique de la franchise de Sega. On y aperçoit Sonic traversant un looping à toute vitesse, suivi de près par une version survoltée de Banane. Le célèbre personnage d'Epic Games y imite la course caractéristique du hérisson telle qu'on a pu la voir dans Sonic Adventure.

Le studio américain accompagne ces images d'un slogan évocateur : « Brisez les règles, changez le jeu. »

Miniature vidéo

Cette courte phrase laisse entendre que la saison Système Hacké, dont le lancement est fixé au 20 août prochain, pourrait bousculer les habitudes des joueurs. Mais ce teaser cache également d'autres secrets que la communauté s'est empressée de décortiquer.

Une saison placée sous le signe des icônes du jeu vidéo

L'arrivée de Sonic ne sera que la partie émergée de l'iceberg. Depuis plusieurs semaines, des informateurs réputés de la communauté affirment que la saison 4 du Chapitre 7 sera entièrement centrée sur des invités prestigieux issus d'autres licences vidéoludiques. L'officialisation du hérisson bleu donne un crédit immense à ces fuites, qui mentionnaient également l'intégration de personnages provenant de Kingdom Hearts et d'autres licences majeures, comme Minecraft, Persona ou encore Tetris. D'autres officialisations devraient être faites ces prochains jours.

fortnite-leak-partenariat-kingdom-hearts

L'intégration de figures emblématiques n'est pas une nouveauté pour le titre multijoueur. Au fil des années, de nombreux héros ont fait leur apparition dans la boutique du jeu, bénéficiant même de leur propre catégorie de rareté nommée Série Légendes du Gaming. À ce jour, près de 70 personnages issus d'autres propriétés intellectuelles ont déjà rejoint les rangs des combattants.

Parmi eux des figures incontournables tirées de franchises historiques telles que Resident Evil, Street Fighter, Metal Gear Solid, Halo, Mortal Kombat ou encore Tomb Raider. Avec l'arrivée de Sonic et potentiellement d'autres mastodontes de l'industrie, la saison 4 du Chapitre 7 semble bien partie pour offrir le rassemblement ultime de la culture vidéoludique.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite
Fortnite 11 août 2026

La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite

La célèbre franchise de braquage PAYDAY s'invite dans Fortnite. Face aux difficultés rencontrées par le troisième opus, le studio Starbreeze tente une nouvelle approche avec une expérience roguelike inédite. Une stratégie surprenante pour séduire un nouveau public et relancer une licence en perte de vitesse.
Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4
Fortnite 07 août 2026

Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4

Epic Games confirme une excellente nouvelle pour les joueurs de Fortnite. Les Esprits resteront bien présents lors de la saison 4 du Chapitre 7, avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération et d'un espace dédié inédit nommé le Jardin des Esprits.
Kingdom Hearts devrait enfin débarquer dans Fortnite, merci Rocket League
Fortnite 06 août 2026

Kingdom Hearts devrait enfin débarquer dans Fortnite, merci Rocket League

Une fuite inattendue provenant de Rocket League vient de confirmer l'arrivée imminente d'une collaboration entre Fortnite et Kingdom Hearts. Alors que la prochaine saison du battle royale se profile, cette découverte relance les attentes autour des futurs partenariats majeurs prévus par Epic Games.

commentaire (0)