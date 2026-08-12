Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

Alors que la communauté Fortnite est inondée de rumeurs concernant des collaborations aussi folles les unes que les autres pour la saison 4 du Chapitre 7, Epic Games a créé la surprise. Un indice mystère pointait vers un jeu très populaire de Roblox. Découvrez tous les détails de ce crossover inattendu.

La prochaine saison de Fortnite fait déjà couler beaucoup d'encre. Axée sur les icônes légendaires de l'industrie vidéoludique, cette nouvelle ère promet de réunir des franchises historiques. Si la présence du célèbre hérisson bleu a déjà été confirmée, d'autres grands noms suscitent de vives spéculations. Cependant, une récente révélation vient de prendre tous les joueurs à contre-pied.

Une fausse piste qui trompe toute la communauté

Depuis plusieurs semaines, les regards étaient tournés vers une potentielle arrivée de l'univers cubique le plus célèbre au monde. Le terme de code découvert par les fouilleurs de données semblait indiquer une collaboration imminente avec le mastodonte de la survie, Minecraft. Pourtant, la réalité est tout autre.

L'éditeur américain a finalement dévoilé ses cartes lors d'un récent aperçu vidéo. Le texte mystérieux faisait en réalité référence à un titre phare de la plateforme Roblox, connu sous le nom de 99 Nights in the Forest. Cette annonce inattendue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, remplaçant les espoirs de construction de blocs par une aventure forestière intrigante.

Un aperçu visuel qui confirme le crossover

Une courte séquence vidéo a été diffusée pour illustrer ce partenariat inédit. Dans ces images, on peut apercevoir la célèbre banane du jeu, paisiblement installée en train de pêcher. C'est en arrière-plan que la magie opère : le cerf emblématique du jeu Roblox apparaît soudainement et descend la colline en direction du personnage jaune. Une mise en scène simple mais efficace qui a suffi à enflammer les discussions.

99 NIGHTS IN THE FOREST x FORTNITE



COMING NEXT SEASON pic.twitter.com/G8xL36aWl5 — HYPEX (@HYPEX) August 11, 2026

Pour le moment, le voile reste entier concernant les éléments exacts qui intégreront la boutique ou la carte du Battle Royale. Les possibilités sont nombreuses et la communauté imagine déjà plusieurs scénarios.

Les joueurs pourraient faire face à un nouveau boss redoutable sur l'île ou simplement profiter de tenues exclusives inspirées de cet univers sombre.

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir l'étendue complète de cette collaboration.

Une saison placée sous le signe du jeu vidéo

Ce partenariat surprenant s'inscrit dans une thématique beaucoup plus large. La saison 4 du chapitre 7 se profile comme une véritable lettre d'amour à la culture du jeu vidéo. Outre cette incursion dans l'univers de Roblox, et de Sonic, des figures historiques sont attendues de pied ferme.

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Les rumeurs évoquent des clins d'œil à des licences mythiques comme Tetris, Crash Bandicoot ou encore Pac-Man, qui pourraient bien faire leur apparition sous une forme ou une autre. Dans tous les cas, cette saison nommée Système Hacké arrivera le 20 août dans Fortnite.