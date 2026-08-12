Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 12 août 2026 à 17h55
Alors que la communauté Fortnite est inondée de rumeurs concernant des collaborations aussi folles les unes que les autres pour la saison 4 du Chapitre 7, Epic Games a créé la surprise. Un indice mystère pointait vers un jeu très populaire de Roblox. Découvrez tous les détails de ce crossover inattendu.
Le crossover inattendu entre Fortnite et Roblox s'annonce incroyable pour la saison 4

La prochaine saison de Fortnite fait déjà couler beaucoup d'encre. Axée sur les icônes légendaires de l'industrie vidéoludique, cette nouvelle ère promet de réunir des franchises historiques. Si la présence du célèbre hérisson bleu a déjà été confirmée, d'autres grands noms suscitent de vives spéculations. Cependant, une récente révélation vient de prendre tous les joueurs à contre-pied.

Une fausse piste qui trompe toute la communauté

99-nights-forest-roblox-fortnite

Depuis plusieurs semaines, les regards étaient tournés vers une potentielle arrivée de l'univers cubique le plus célèbre au monde. Le terme de code découvert par les fouilleurs de données semblait indiquer une collaboration imminente avec le mastodonte de la survie, Minecraft. Pourtant, la réalité est tout autre.

L'éditeur américain a finalement dévoilé ses cartes lors d'un récent aperçu vidéo. Le texte mystérieux faisait en réalité référence à un titre phare de la plateforme Roblox, connu sous le nom de 99 Nights in the Forest. Cette annonce inattendue a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, remplaçant les espoirs de construction de blocs par une aventure forestière intrigante.

Un aperçu visuel qui confirme le crossover

Une courte séquence vidéo a été diffusée pour illustrer ce partenariat inédit. Dans ces images, on peut apercevoir la célèbre banane du jeu, paisiblement installée en train de pêcher. C'est en arrière-plan que la magie opère : le cerf emblématique du jeu Roblox apparaît soudainement et descend la colline en direction du personnage jaune. Une mise en scène simple mais efficace qui a suffi à enflammer les discussions.

Pour le moment, le voile reste entier concernant les éléments exacts qui intégreront la boutique ou la carte du Battle Royale. Les possibilités sont nombreuses et la communauté imagine déjà plusieurs scénarios.

Les joueurs pourraient faire face à un nouveau boss redoutable sur l'île ou simplement profiter de tenues exclusives inspirées de cet univers sombre.

Il faudra patienter encore un peu avant de découvrir l'étendue complète de cette collaboration.

Une saison placée sous le signe du jeu vidéo

sonic-fortnite

Ce partenariat surprenant s'inscrit dans une thématique beaucoup plus large. La saison 4 du chapitre 7 se profile comme une véritable lettre d'amour à la culture du jeu vidéo. Outre cette incursion dans l'univers de Roblox, et de Sonic, des figures historiques sont attendues de pied ferme.

Chargement du sondage...

0 votant

Les rumeurs évoquent des clins d'œil à des licences mythiques comme Tetris, Crash Bandicoot ou encore Pac-Man, qui pourraient bien faire leur apparition sous une forme ou une autre. Dans tous les cas, cette saison nommée Système Hacké arrivera le 20 août dans Fortnite.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite
Fortnite 12 août 2026

Sonic débarque officiellement dans la prochaine saison de Fortnite

Epic Games vient de confirmer la rumeur : Sonic the Hedgehog rejoint officiellement Fortnite pour la saison Système Hacké. Avec un premier teaser nostalgique, le Battle Royale semble préparer une saison entièrement dédiée aux légendes du jeu vidéo.
La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite
Fortnite 11 août 2026

La saga PAYDAY tente de survivre grâce à Fortnite

La célèbre franchise de braquage PAYDAY s'invite dans Fortnite. Face aux difficultés rencontrées par le troisième opus, le studio Starbreeze tente une nouvelle approche avec une expérience roguelike inédite. Une stratégie surprenante pour séduire un nouveau public et relancer une licence en perte de vitesse.
Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4
Fortnite 07 août 2026

Fortnite annonce une toute nouvelle génération d'Esprits pour la saison 4

Epic Games confirme une excellente nouvelle pour les joueurs de Fortnite. Les Esprits resteront bien présents lors de la saison 4 du Chapitre 7, avec l'arrivée d'une toute nouvelle génération et d'un espace dédié inédit nommé le Jardin des Esprits.

commentaire (0)