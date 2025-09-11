IShowSpeed bientôt dans Fortnite ? Un leak sème le doute

Un échange malencontreusement montré en direct par Kai Cenat laisse penser qu'une collaboration entre Fortnite et IShowSpeed pourrait être en préparation.
Fortnite n'en finit plus d'agrandir sa série d'Icônes, la collection de skins dédiée aux célébrités de la pop culture et du streaming. Après Marshmello, Lady Gaga, Metallica, Bruno Mars ou encore des figures du streaming comme Ninja et SypherPK, pour ne citer que ces exemples, c'est Kai Cenat qui rejoint officiellement la liste le 12 septembre, avec un skin et un set cosmétique complet. Mais un détail aperçu en stream laisse penser que IShowSpeed pourrait suivre de près.
Kai Cenat officialisé dans Fortnite
Annoncé en grande pompe le 19 août lors d'un show sur la Sphere de Las Vegas, le skin Kai Cenat sera disponible le 12 septembre, lors de la rotation de la boutique. Il sera accompagné de plusieurs cosmétiques exclusifs, comme c'est la tradition pour les membres de l'Icon Series. Mais ce qui intéresse le plus les joueurs n'est peut-être pas là.
En effet, le 9 septembre, lors d'un stream, Kai Cenat a ouvert son Discord et a laissé apparaître un groupe de discussion nommé « IShowSpeed x Fortnite Collab ». Immédiatement, les spectateurs ont supposé qu'il s'agissait d'un indice clair sur l'arrivée prochaine d'un skin IShowSpeed. Ce qui ne serait en rien étonnant puisqu'il s'agit d'une personnalité publique mondialement connue et très appréciée.
Kai Cenat accidentally leaked a group chat on discord named “IShowSpeed x Fortnite Collab on stream!
Difficile de savoir si cette mention est sérieuse ou si elle relève de la blague entre amis. Mais l'idée d'une collaboration avec IShowSpeed séduit déjà la communauté. Beaucoup de joueurs avaient exprimé leur envie de voir le streamer dans le jeu après l'annonce de Kai Cenat et nul doute qu'un skin d'IShowSpeed trouverait très vite son public.
Les deux streamers partagent une forte amitié et un public similaire. Il ne serait donc pas surprenant que Fortnite mise sur un double coup marketing en proposant leurs skins à quelques jours d'écart, voire dans un bundle commun.
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Quand le skin d'IShowSpeed pourrait sortir ?
Pour l'instant, rien n'a été officialisé. Mais les joueurs attentifs scruteront sans doute les prochains leaks autour des mises à jour futures et notamment la v37.30, le 16 septembre. Ces patchs pourraient contenir des indices ou fichiers liés à IShowSpeed. Pour le moment, aucun indice n'a été dévoilé.
commentaire (1)
le mec rencontre quand même R9 avec le maillot de United mdr