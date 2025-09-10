Fortnite s'apprêterait à collaborer avec l'un des meilleurs jeux d'horreur de cette année

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 10 septembre 2025 à 15h15
Selon les récentes fuites, Fortnite accueillera bientôt une collaboration avec le jeu d'horreur coopératif REPO. Skins et contenus exclusifs pourraient débarquer très prochainement dans le battle royale d'Epic Games.
Fortnite s'apprêterait à collaborer avec l'un des meilleurs jeux d'horreur de cette année
Fortnite n'en finit plus d'accumuler les partenariats avec les plus grandes licences. Après Dragon Ball, Superman, Marvel, Halo ou encore Star Wars, ce serait au tour de REPO, phénomène multijoueur horrifique de 2025, de rejoindre l'univers du battle royale. Une fuite conjointe de deux leakers très fiables laisse entendre que l'annonce et le lancement seraient proches.

Des fuites crédibles et une arrivée rapide

Shiina et FNBRIntel, deux figures reconnues de la scène Fortnite, ont confirmé sur X que REPO serait le prochain crossover officiel. Ces insiders ont déjà révélé par le passé plusieurs collaborations majeures validées ensuite par Epic Games, ce qui renforce la crédibilité de l'information. Si aucun détail n'a filtré pour l'instant, l'ajout de skins inspirés des monstres ou des survivants du jeu paraît presque inévitable.

Le jeu d'horreur de l'année dans Fortnite

Sorti début 2025, REPO a connu un succès viral comparable à celui de Lethal Company l'année précédente (qui est lui aussi arrivé dans Fortnite). Le titre propose aux joueurs de s'introduire dans des zones infestées pour en extraire des objets, tout en évitant des créatures terrifiantes. Sa formule coopérative et ses séquences horrifiques ont rapidement conquis YouTube et Twitch, en faisant un candidat idéal pour une collaboration Fortnite.

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Epic Games avait déjà intégré des jeux à forte dimension communautaire et virale, comme Among Us ou Lethal Company, et REPO s'inscrit dans cette même dynamique.

Quel contenu attendre ?

Même si rien n'a encore été confirmé officiellement, on peut s'attendre à différents ajouts, via un achat unique dans la boutique ou un bundle :
  • Des skins inspirés des personnages et monstres de REPO.
  • Des objets cosmétiques thématiques (accessoires, emotes, tags).

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Epic pourrait annoncer la collaboration dès les prochains jours, comme c'est souvent le cas avec ce type d'événement. Même si la fuite indique une arrivée rapide, le tout pourrait arriver dans le cadre de Fortnite Cauchemars, l'événement annuel dédié à Halloween.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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