Fouiller des boîtes de munitions à l'Atelier, à l'Auberge glagla ou au Trône de glace, Fête hivernale, jour 15

Chaque jour, et ce pendant deux semaines, les amateurs de Fortnite auront à relever une série de défis liée à l'événement à durée limitée Fête hivernale. L'un d'entre eux vous demandera de fouiller des boîtes de munitions à l'Atelier, à l'Auberge glagla ou au Trône de glace.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année,a mis en place la série de défis Fête hivernale , vous demandant, chaque jour, d'accomplir des missions diverses et variées dans le but de récolter encore plus de récompenses. L'un de ces défis vous demandera dedans des lieux précis, à savoirSur la carte présente en fin d'article nous vous avons indiqué les emplacements précis de ces trois lieux (de l'ouest à l'est) dans lesquels il faudra se rendre et fouiller des boîtes de munitions. Le premier, l', ne devrait pas vous donner trop de mal puisqu'il était déjà demandé de s'y rendre il y a quelques jours pour valider un défi . Il se trouve au sud de. Le deuxième l', est également connu des joueurs puisque ce dernier abrite des réserves de glaces , il se trouve au sud-est de l'île. Le troisième et dernier lieu, le, est visible de loin et se trouve au nord deÀ noter que le défi vous demande de fouiller des boîtes de munitions dans l'un de ces lieux. Il n'est donc pas obligatoire de tous les visiter pour valider le défi.