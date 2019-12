Fouiller des réserves de glace, Fête hivernale, jour 13

Chaque jour, et ce pendant deux semaines, les amateurs de Fortnite auront à relever une série de défis liée à l'événement à durée limitée Fête hivernale. Le treizième vous demandera de fouiller des réserves de glace.

Où se trouvent les réserves de glace ?

Pour célébrer les fêtes de fin d'année, Epic Games a mis en place la série de défis, vous demandant, chaque jour, d'accomplir des missions diverses et variées dans le but de récolter encore plus de récompenses. Pour ce treizième jour, les joueurs devront chercher, etAvant de commencer, nous vous rappelons que ces dernières vous octroieront divers objets, et que les fouiller ne sera pas inutile. Une fois dans le bus de combat, vous n'aurez qu'à chercher l'un des emplacements ci-dessous,Le défi vous demande d'en fouiller deux, mais nous vous en avons listé légèrement plus sur notre carte pour que vous ayez le choix. Sachez qu'il en existe davantage, et que vous pouvez tomber sur unequi n'est pas indiquée ci-dessous.