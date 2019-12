Visiter l'Atelier, le Chalet de casse-noisette et la Glace artisanale de Mister Polar, Fête hivernale, jour 14

Chaque jour, et ce pendant deux semaines, les amateurs de Fortnite auront à relever une série de défis liée à l'événement à durée limitée Fête hivernale. Le numéro 14 vous demandera de visiter l'Atelier, le Chalet de casse-noisette et la Glace artisanale de Mister Polar.

Où se trouve l'Atelier dans Fortnite ?

Où se trouve le Chalet de casse-noisette dans Fortnite ?

Où se trouve la Glace artisanale de Mister Polar dans Fortnite ?

N'hésitez pas à utiliser notre code créateur « GAMEWAVE » si vous appréciez le contenu que nous vous proposons sur Fortnite.

Pour célébrer les fêtes de fin d'année,a mis en place la série de défis, vous demandant, chaque jour, d'accomplir des missions diverses et variées dans le but de récolter encore plus de récompenses. Pour ce quatorzième jour, les joueurs devrontIl s'agit du lieu le plus à l'ouest sur la carte ci-dessous, situé au sud d'Holly Hedges et à l'ouest de Weeping Woods. Une fois dans les alentours, l'sera visible, vous ne pourrez pas le rater.Pour trouver le, il faut vous rendre au centre de l'île, et plus précisément au sud de Frenzy Farm, de l'autre côté de la rivière à côté du pont. Encore une fois, il est difficile de le manquer.Laest le lieu le plus à l'est, et vous demandera de vous rendre à Dirty Docks, et plus précisément au nord-est du lieu-dit. Il s'agit de l'un des bâtiments les plus grands de la ville.Pour ne pas perdre de temps, nous vous avons indiqué sur la carte ci-dessous l'emplacement exact des trois lieux qu'il faudra visiter, dans une ou plusieurs parties.