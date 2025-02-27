Fortnite : Une nouvelle fonctionnalité arrive d'après un leak, et fera plaisir aux joueurs

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 février 2025 à 11h45
Selon une nouvelle rumeur, une fonctionnalité déjà présente sera bientôt améliorée, pour le plus grand plaisir des joueurs de Fortnite.
Fortnite : Une nouvelle fonctionnalité arrive d'après un leak, et fera plaisir aux joueurs
La saison actuelle de Fortnite est à peine lancée, mais Epic Games semble déjà prêt à déployer de nouveaux ajouts pour enrichir l'expérience des joueurs. Selon un leak récent, une fonctionnalité inédite liée au système de réanimation pourrait bientôt faire son apparition dans le jeu.

Acheter des cartes de réanimation avec des lingots d'or ?

Depuis le chapitre 2, les lingots d'or sont une monnaie in-game permettant aux joueurs d'acheter des objets et des services auprès des PNJ. Cependant, malgré leur présence continue, leur utilisation reste assez limitée et les joueurs les collectionnent très facilement. Surtout cette saison.

D'après Loolo, un leaker reconnu dans la communauté Fortnite, Epic Games prévoirait une nouvelle mécanique permettant d'utiliser ces lingots d'or pour acheter une carte de réanimation afin de ramener un coéquipier à la vie.
« La fonctionnalité a même été activée accidentellement dans les modes compétitifs » explique le leaker, ce qui suggère que son déploiement officiel est imminent. 

Une sortie prévue pour mars ?

La prochaine mise à jour majeure de Fortnite, prévue pour le mardi 11 mars, pourrait inclure cette nouveauté. Bien que la date exacte de sortie de cette fonctionnalité n'ait pas encore été dévoilée, il est probable qu'elle soit intégrée lors de la première grosse mise à jour de la saison 2 du chapitre 6. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le calendrier des mises à jour de la saison 2 de Fortnite ici.

Avec une saison entièrement axée sur les braquages et l'or, l'ajout de cette nouvelle façon de dépenser des lingots pourrait bien redéfinir les stratégies de jeu et renforcer l'importance de la gestion des ressources, puisqu'en avoir un bon nombre augmenterait les chances d'aller plus loin dans la partie.

Vous pouvez retrouver tous les défis de la saison 2 de Fortnite à cette adresse, pour ne pas manquer une miette, mais aussi la date de fin de cette saison 2 du chapitre 6 de Fortnite.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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